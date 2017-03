De SuperELF van Bossche dribbelaar Anthony Lurling

1. Keeper: Jelle ten Rouwelaar (NAC Breda)

"Het zegt genoeg dat hij 280 duels onafgebroken bij NAC onder de lat heeft gestaan. Bij de degradatie van NAC kreeg hij onterecht de zwarte piet toegeschoven. In de voorgaande drie of vier jaar bleef NAC mede door zijn verdienste juist in de Eredivisie. Ik maakte zelden een keeper mee die zo gedreven is als Jelle."



2. Rechtsback: Theo Lucius (FC Den Bosch)

"Theo had longen als een paard. Hij bleef maar gaan. We zijn samen met Ruud van Nistelrooij doorgebroken en kenden allemaal een fantastische carrière. Ik zie hem nog regelmatig. Hij woont in de buurt en komt vaak bij FC Den Bosch."



3. Rechter centrale verdediger: Rob Penders (NAC Breda)

"Rob was fysiek en technisch sterk. Sneller ook dan de buitenwacht inschatte. Rob had een geweldig inzicht. Zag vooraf al wat er ging gebeuren. Hij speelde tien jaar voor NAC, maar had een stap hogerop zeker aangekund. Hij verzaakte nooit. We hebben nog steeds veel contact." Lurling en Penders tijdens het EK van 2008



4. Linker centrale verdediger: Kees van Wonderen (Feyenoord)

"Een fantastische voetballer die altijd mee inschoof. Tactisch erg sterk. Ik was 24 toen ik bij Feyenoord kwam en keek tegen hem op. Buiten het veld bleek Kees een supergast, met wie je altijd lol kon maken."



5. Linksback: Robbert Schilder (NAC Breda)

"Met Robbert klikte het erg goed. Hij is misschien niet de beste linksback met wie ik samenspeelde, maar we voelden elkaar bij NAC uitstekend aan. Robbert is een hele goede voetballer. Als linkermiddenvelder nog beter dan als linksback."



6. Rechtshalf: Paul Bosvelt (Feyenoord)

"Een rots in de branding. Enorm populair. Technisch ook erg sterk. Dat liet hij zien tijdens positiespel. Toen ik het moeilijk had bij Feyenoord, was hij er voor me. En hij stond hij ook vooraan wat humor betreft. Na een stroomstoring ging mijn garagedeur niet open. Ik nam de fiets. Meteen voor de laatste keer. Na de training ben ik anderhalf uur bezig geweest om alles bij elkaar te zoeken. De wielen hingen in een lantaarnpaal, het zadel lag bij de materiaalman en ga zo maar door."



Bosvelt was aanvoerder tijdens Lurling's periode in Rotterdam



7. Centrale middenvelder: Arnold Scholten (FC Den Bosch)

"Toen ik op mijn achttiende bij FC Den Bosch doorbrak was hij net teruggekeerd. Ik keek tegen hem op. We werden direct kampioen en dat jaar zag ik hem geen bal verspelen. Hij was slim, sterk. Op zijn manier kon hij ook gemeen zijn, maar voetballend was hij zo goed."



8. Linkshalf: Jeffrey Talan (sc Heerenveen)

"Als hij fysiek top was gebleven had hij op een nog grotere carrière kunnen terugkijken. Hij maakte altijd mooie doelpunten, veel stiftjes. Jeffrey had een gigantisch loopvermogen en was technisch sterk. Met Mika Nurmela en Hans Vonk vormden wij een kaartgroepje. Klaverjassen."



9. Rechtsbuiten: Mika Nurmela (sc Heerenveen)

"In drie jaar sc Heerenveen maakte ik 36 goals. De meeste assists kwamen van Mika. Hij hoefde zijn tegenstander niet voorbij om een bal voor te geven. Zijn traptechniek was fantastisch. Mika was een superprof, altijd bezig zich te verbeteren. Ik ben nog in Oulu op zijn bruiloft geweest."



Soepel oogde het nooit, maar de traptechniek van Nurmela was fenomenaal



10. Centrumspits: Ruud van Nistelrooij (FC Den Bosch)

"Ruud en ik werden het koningskoppel genoemd in Den Bosch. Hij maakte er dertien, ik negentien. Hij had een fantastische techniek en een net zo fantastische trap. Zijn carrièreverloop zegt genoeg."



11. Linksbuiten: Robin van Persie (Feyenoord)

"Bij Feyenoord was Robin mijn concurrent. De ene keer zat ik op de bank en speelde hij, een week later was het andersom. Al speelden we ook vaak samen. Hij op rechts en ik op links, daarna omgekeerd. Toen was al zichtbaar dat Robin een groot talent was. Kappen, draaien, schieten: daarin was Robin een echte topper."



Wisselspelers:

Arne Slot (NAC Breda)

Sander van Gessel (sc Heerenveen/NAC)

Patrick Paauwe (Feyenoord)

Patrick Zwaanswijk (NAC Breda)

Marcus Allbäck (sc Heerenveen)

Edwin Zoetebier (Feyenoord/NAC Breda)



Trainer: Foppe de Haan (sc Heerenveen)

"Samen met assistent Gertjan Verbeek bracht hij me de wetten van het voetbal bij. In Heerenveen ging ik echt leven als prof. Foppe leerde me dat ik in mezelf moest investeren, hard werken, krachttraining volgen. Foppe bezat het menselijke dat hij direct zag hoe je stemming was als je 's ochtends op de club kwam. Gertjan was tactisch heel sterk. Ze hebben me klaargestoomd om te slagen."