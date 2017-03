De minder bekende spelers van Italië

Namen als Leonardo Bonucci, Daniele de Rossi en Lorenzo Insigne klinkt iedereen wel bekend in de oren, maar Italië heeft voor de wedstrijd tegen Oranje ook een aantal spelers die hun debuut kunnen maken. Een overzicht.

Alex Meret

Geboortedatum: 22 maart 1997

Club: SPAL

Positie: Keeper

Alex Meret is de keeper van het verrassende SPAL, de club die momenteel tweede staat in de Serie B. Meret is officieel eigendom van Udinese, maar wordt dit jaar uitgeleend. Hij heeft al de nodige ervaring bij Italiaanse teams, want Meret speelde onder meer voor Italië Onder 19. Sinds hij midden december terugkwam van een gebroken pols speelde Meret vrijwel alles. De eerste wedstrijd na zijn terugkeer ging verloren, maar sindsdien was het ontslagen. Prompt ging er weer een wedstrijd verloren. Meret was er niet bij, door interlandverplichtingen.

Danilo d'Ambrosio

Geboortedatum: 9 september 1988

Club: Inter Milan

Positie: Verdediger

Danilo D'Ambrosio is misschien wel de bekendste speler die zijn debuut kan maken voor La Squadra Azzurra. Hij is bekend als verdediger van Inter Milan. De Napolitaan kan uit de voeten op vrijwel elke positie in de verdediging. In Milaan is hij inmiddels uitgegroeid tot een vaste kracht en dat mag hij nu gaan proberen bij het Italiaanse team. In het verleden speelde hij in het shirt van onder meer Torino.

Leonardo Spinazzola

Geboortedatum: 25 maart 1993

Club: Atalanta Bergamo

Positie: Middenvelder

Leonardo Spinazzola is een van de redenen achter het huidige succes bij Atalanta Bergamo. De linkermiddenvelder speelde 22 duels in de Serie A, waarin hij vier keer een beslissende voorzet gaf. Momenteel speel Spinazzola weliswaar nog voor Atalanta, maar het zal niet lang duren voor hij weer in het zwart-wit van Juventus speelt. De bij Siena opgeleide Spinazzola wordt tot de zomer van 2018 verhuurd door de club uit Turijn.

Roberto Gagliardini

Geboortedatum: 7 april 1994

Club: Inter Milan

Positie: Middenvelder

Roberto Gagliardini is een protegé uit de opleiding van Atalanta Bergamo, maar sinds afgelopen winter draagt hij het shirt van Inter Milan. Eerst als huurling, maar inmiddels is bekend dat hij ook de komende jaren het blauw-zwart draagt. Sinds 14 januari miste hij geen minuut in de Serie A. De laatste weken gaat Gagliardini zelfs scoren.

Simone Verdi

Geboortedatum: 12 juli 1992

Club: Bologna

Positie: Aanvaller

Simone Verdi heeft al een hele geschiedenis wat betreft voetbalclubs waar hij gediend heeft. Onder meer Torino, Empoli en het Spaanse Eibar. De aanvaller werd opgeleid door AC Milan, maar daar brak hij niet door. Momenteel vertegenwoordigt hij Bologna, de nummer dertien van de Seria A. Voor Bologna vond hij dit seizoen vijf keer het net.

Andrea Petagna

Geboortedatum: 30 juni 1995

Club: Atalanta Bergamo

Positie: Aanvaller

Ook Andrea Petagna is een van de redenen van het succes van Atalanta Bergamo. Hij was dit seizoen betrokken bij elf doelpunten, vijf goals en zes assists. Petagna speelde al voor AC Milan, maar werd weggedaan aan de club uit Bergamo. Vorig seizoen kwam hij nog op huurbasis uit voor Ascoli.

Matteo Politano

Geboortedatum: 3 augustus 1993

Club: Sassuolo

Positie: Aanvaller

Matteo Politano werd opgeleid door AS Roma, maar tot een doorbraak kwam het niet in de hoofdstad. Via Perugia en Pescara kwam hij in 2015 terecht bij Sassuolo. Politano staat nog wat in de schaduw van collega's Grégoire Defrel en Domenico Berardi, maar met drie doelpunten en vier voorzetten heeft hij zich dusdanig laten zien, dat bondscoach Giampiero Ventura hem goed genoeg vindt voor de Italiaanse selectie.