Hoe staat het er voor in Zuid-Amerika?

De kwalificatieronden voor het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland zijn in volle gang. Niet alleen in Europa, maar ook aan de andere kant van de wereld. Onder meer in Zuid-Amerika. Hoe staat het er daar voor en wat kunnen we nog verwachten?

Programma:

28-03 Bolivia-Argentinië

28-03 Ecuador-Colombia

29-03 Chili-Venezuela

29-03 Brazilië-Paraguay

29-03 Peru-Uruguay

Vier of vijf landen, afhankelijk van de play-off tegen de nummer een van Oceanië, zullen zich plaatsen voor het wereldkampioenschap. Het meest opvallende team dat bij de huidige stand buiten de boot zal vallen is Chili, de laatste winnaar van de Copa America. Een belangrijk duel in de strijd om een ticket voor Rusland vindt morgen plaats in Ecuador, want dan staan de nummer vier (Colombia) en vijf (Ecuador) tegenover elkaar.

Opvallend is de uitstekende positie van Brazilië. Niet zozeer omdat ze de kwaliteit niet hebben, maar wel omdat ze dramatisch begonnen aan de kwalificatiereeks. Van de eerste zes wedstrijden won de Seleçao er maar twee. Maar onder leiding van Neymar en Gabriel Jesus vond de huidige olympisch kampioen weer de weg naar boven. Neymar vond respectievelijk vier keer het net, terwijl Jesus drie keer wist te scoren. Zij komen niet in de buurt van de topscorer, want Edinson Cavani steekt iedereen naar de kroon. De Uruguayaan van Paris Saint-Germain maakte negen doelpunten.

De Brazilianen hebben inmiddels een ruime voorsprong opgebouwd in Zuid-Amerika. Rivaal Uruguay volgt al op zeven punten, terwijl Argentinië al acht punten achterstaat. Verder is het ongekend spannend, waarbij bijna alle teams nog kans maken op het WK. Enkel Bolivia en Venezuela lijken al praktisch uigeschakeld.

Stand:

1. Brazilië 30 22

2. Uruguay 23 10

3. Argentinië 22 3

4. Colombia 21 1

5. Ecuador 20 5

6. Chili 20 3

7. Paraguay 18 -5

8. Peru 15 -2

9. Bolivia 7 -22

10. Venezuela 6 -15