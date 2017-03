Blind gaat Italië ongetwijfeld nooit vergeten

Het is 26 september 1990 als het Nederlands elftal een oefenwedstrijd speelt. De mannen van bondscoach Rinus Michels zijn die woensdag te vinden in Stadio Della Favorita in Palermo. Voor Oranje is het tijd om na het eindtoernooi in 1990 wat uit te proberen. In de basis starten PSV'er Stan Valckx, die met zijn 26 jaar en elf maanden debuteert, de twintigjarige Frank de Boer, die eveneens zijn eerste duel speelt, de 21-jarige Ajax-debutant Dennis Bergkamp en nog acht spelers. Onder hen is Danny Blind; de 29-jarige verdediger, die tot dat moment vijf interlands achter zijn naam had staan.



Hoewel het een oefenwedstrijd is, wil Nederland winnen. Kansen krijgt de ploeg ook tegen de Italianen. De verdediging staat echter weinig toe. Centraal achterin staan de oude rot Franco Baresi en het grote talent Paolo Maldini, die dan pas 22 jaar is. Op slag van rust valt het enige doelpunt van de wedstrijd. Roberto Baggio ruikt zijn kans en niemand houdt hem tegen. Ook Blind niet, die moet toezien hoe zijn doelman Hans van Breukelen de 1-0 om zijn oren krijgt.



Het zou niet zo'n ramp zijn, want het was immers 'maar' een oefenwedstrijd. Toch valt de nederlaag tegen Italië niet onder de noemer toeval te scharen. Het Nederlands elftal speelde dertien keer vriendschappelijk tegen de Italianen en won geen enkele keer. Of Danny Blind nou in de basis stond, hij niet speelde of zijn zoon Daley Blind minuten mocht maken.



Het is 6 februari 2013 als voor de tweede keer in de geschiedenis een 'Blind' binnen de lijnen verschijnt tegen Italië. Zo'n 23 jaar nadat zijn vader probeerde van de Italianen te winnen, is het nu de beurt aan zoon Daley. Plaats van handeling is de Amsterdam ArenA. Blind, de nummer vijf, begint als linksback aan het duel. Hij debuteert, is dan 22 jaar en tien maanden oud. Geheel volgens traditie wint Oranje de oefeninterland tegen de Italianen niet. Jeremain Lens zet na iets meer dan een halfuur spelen nog wel de 1-0 op het scorebord, in de laatste minuut van de officiële speeltijd slaat Marco Verratti toe: 1-1. Ook Blind junior heeft nog nooit gewonnen van Italië.



We schrijven 4 september 2014. Oranje is voor een oefenpotje afgereisd naar Stadio San Nicola in Bari. Guus Hiddink is de bondscoach van het Nederlands elftal. Het wordt één van de meest memorabele wedstrijden die de ploeg speelt tegen de Italianen. In de derde minuut gaat het al mis. Ciro Immobile scoort. Zes minuten later gaat Bruno Martins Indi opzichtig in de fout: rode kaart. Hij beweerde na afloop dat hij aanvaller Simone Zaza wel raakte, maar dat het geen rode kaart had moeten zijn. Daniele de Rossi maakt er een minuut later al 2-0 van. Ook Blind, inmiddels speler van Manchester United, kan niets meer aan die vroege achterstand doen. Gelukkig is het maar een oefenpotje.



28 maart 2017, Amsterdam ArenA. Nee, er is geen Danny Blind meer. Ja, er is nog steeds Daley Blind en ja er is nog steeds die negatieve balans tegen Italië. Want: in negentien interlands in totaal won Oranje slechts drie keer van de Italianen. De bondscoach in de oefenwedstrijd van dinsdag heet Fred Grim. Die heeft geen enkele historie als voetballer van Oranje en ook geen historie als bondscoach van het A-elftal. Hij is dus nog 'clean' tegen de Italianen. Of hij het tij kan keren en de negatieve balans tegen de Italianen kan doorbreken? Wellicht. En zo niet, is het maar een oefenpotje.. dat de ontslagen Danny Blind van afstand nog met interesse zal volgen.