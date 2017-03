Hoe Kees Luijckx is gesetteld in Deense 'Achterhoek'

“ Ik wil niet zoetsappig doen, maar ik ben tot op de dag van vandaag dankbaar dat Van Gaal mijn trainer is geweest.”

De lijn kan haperen, waarschuwt Luijckx, geboren in Castricum, ons via een in eerste instantie heldere telefoonverbinding. Hij zit in de auto en is onderweg van het vliegveld van Billund naar Haderslev, een klein uurtje rijden. Een tocht door het platteland van Zuid-Denemarken, waar telefoonproviders lang niet overal dekking bieden. Een paar keer wordt het gesprek onderbroken door stiltes, pieptonen en "Ben je er nog?".



POPULARITEIT

Luijckx was tijdens de laatste interlandperiode een paar dagen in Nederland. Toen hij in Billund op het vliegtuig stapte kwam hij Rafael van der Vaart nog tegen, ook op weg naar Schiphol. Ze kennen elkaar uit het voetbalwereldje. Relaxt, sociaal en open, zo noemt Luijckx Van der Vaart.



"We hebben even met elkaar gekletst voor de vlucht. Rafael vertelde dat bij hem in de buurt ook niet heel veel te doen is, maar dat hij het nog best fijn vindt, die rust. Hij is ook wel anders gewend in Madrid en Hamburg."



Had je ooit verwacht in de Deense Superligaen tegenover Rafael van der Vaart te staan?

"Nee, zijn transfer kwam voor iedereen als een verrassing. Ik weet nog dat het gerucht ging dat hij naar Denemarken zou komen en opeens zat hij in een skybox bij een wedstrijd van FC Midtjylland. De cameramensen lieten de wedstrijd toen voor wat het was en alle camera's werden op Rafael gericht. Hij is qua status en carrière nu ook de grootste ster in de Deense competitie, maar zo gedraagt hij zich niet. Voor het Deense voetbal is het mooi dat hij hier is. Ook voor de aandacht. De stadions zitten lang niet altijd vol. Alleen bij Kopenhagen en Bröndby. Dat heeft misschien met het niveau te maken. Dat is lager dan bijvoorbeeld in de Eredivisie. De mensen houden wel van voetbal, maar misschien meer om thuis te kijken. Zeker als het slecht weer is. En dat is vaak zo hier, haha. De Deense competitie kan dus nog wel een boost gebruiken, zoals met de komst van sterren als Rafael."



POWERVOETBAL

Dit seizoen spelen ze dus samen in de Deense Superligaen. Luijckx bij SonderjyskE en Van der Vaart bij FC Midtjylland. In november won Luijckx nog van Van der Vaart: 1-0. Op 9 april zien ze elkaar bij de start van de Mesterskabsslutspil, een kampioenspoule met de zes beste teams uit de reguliere competitie.



Nee, Luijckx denkt niet dat hij of Van der Vaart kampioen wordt. "Kopenhagen steekt er met kop en schouders bovenuit. Wij staan met SonderjyskE gedeeld derde, maar wel 25 punten achter Kopenhagen. Nummer twee Bröndby staat op twaalf punten."







Biedt de overwinning van Ajax op Kopenhagen jullie hoop? Zij bleken niet onverslaanbaar.

"Nou, ik heb die wedstrijd wel gezien en ik dacht nog even: kunnen wij hier iets van opsteken? Ik was echt onder de indruk van Ajax. Kopenhagen werd weggespeeld. Het had zomaar 5-0 of 6-0 kunnen worden, terwijl Kopenhagen ook in de Champions League goed presteerde en alleen uit bij Leicester City verloor. Ajax liet ons zien dat Kopenhagen te verslaan is, maar je moet ook op zo'n gedurfde en aanvallende manier kunnen spelen. Dat kunnen wij, en ook andere Deense teams, niet zoals Ajax deed. Daarvoor hebben wij niet de kwaliteiten. Deense teams moeten het van fysieke kwaliteiten en de omschakeling hebben. Net als Kopenhagen. De andere teams zijn light versies van Kopenhagen. Deense clubs moeten het meer van hun powervoetbal hebben dan van technische kwaliteiten."



Voel jij je wel thuis dan in de Deense Superligaen? Jij staat meer bekend als een voetballende verdediger.

"Ik sta ook mijn mannetje als verdediger. Ik ben vrij lang en schuw de stevige duels niet. En met mijn techniek en inzicht kan ik het verschil maken als verdediger. In Nederland heb ik geleerd de voetballende oplossing te zoeken. Dat wordt hier gewaardeerd. Ik speel vrijwel elke wedstrijd. Vorig seizoen werden we nog tweede achter Kopenhagen en haalden we Europees voetbal.



REISLUSTIG

Jij bent nu zo'n drie jaar weg uit Nederland en hebt bij Niki Volos in Griekenland en FC Videoton in Hongarije gespeeld voordat je in september 2015 naar Denemarken kwam. Hoe verliepen die avonturen?

"Ik heb daar ook mooie momenten gehad, maar als je in die landen onder contract staat kun je elke dag voor een verrassing komen te staan. Zoals bij FC Videoton in Hongarije. Ik had daar best willen blijven. Het leven was goed en we waren net kampioen geworden. Daardoor speelden we Europees voetbal. Dat ging alleen niet helemaal goed qua resultaten en toen hadden opeens de buitenlandse jongens in de selectie het gedaan. Onder wie ik. We werden de kop van jut en daarna donderde de kampioensploeg in elkaar. Ik kreeg geen nieuw contract en kon mijn koffers pakken. Wat dat betreft is de voetbalwereld in Griekenland en Hongarije nog opportunistischer dan in andere landen."



Nu ben je zo'n anderhalf jaar in Denemarken. Denk je daar jouw carrière te beëindigen?

"Dat zou kunnen. Ik ben 31 jaar en heb een contract tot de zomer van 2018. Het is misschien allemaal niet zo avontuurlijk als Griekenland of Hongarije, maar je hebt hier wel meer zekerheid. Misschien dat ik hier nog een nieuw contract teken. Maar als ik de kans krijg om naar een ander continent te gaan, denk ik er zeker over na. Mijn vrouw en ik zijn reislustige types. Voordat we kinderen kregen hebben we mooie reizen naar Afrika en Zuid-Amerika gemaakt. Na mijn carrière willen we ook een keer voor lange tijd met de kinderen op reis. Misschien met een camper door Amerika of Canada toeren."





Hoe avontuurlijk is een leven op het Deense platteland?

"Haha, ja… Nou, we gaan weleens met de kinderen naar de dierentuin of het zwembad. En we zijn een paar keer naar Aarhus en Kopenhagen geweest. Dat zijn trouwens wel mooie steden hoor. En Legoland is in de buurt, maar onze kinderen zijn net te jong daarvoor. We wonen in een soort Deense variant van de Achterhoek. Wat de omgeving betreft zijn mijn vrouw en ik extra blij dat we twee kinderen hebben. Zij houden ons altijd bezig, haha. Anders zou je je hier misschien snel vervelen. Als we vrij zijn gaan we vaak terug naar Nederland. Er gaat vier keer per dag een vlucht van Billund naar Nederland. We hebben nog altijd een appartement in Breda, dat blijft onze thuisbasis."



NEDERLAND

De Eredivisie volgt Luijckx via samenvattingen. "En dan vooral wedstrijden van AZ en NAC Breda. Dat zijn toch wel mijn twee clubs. Misschien was mijn tijd bij NAC niet eens mijn beste periode, maar ik heb daar geleerd om op eigen benen te staan en te leven als een prof. Binnen en buiten de lijnen. Bij AZ ben ik kampioen geworden. We hadden een geweldig team met een geweldige trainer: Louis van Gaal. Ik wil niet zoetsappig doen, maar ik ben tot op de dag van vandaag dankbaar dat Van Gaal mijn trainer is geweest. Toen ik nog bij AZ zat dacht ik daar niet zo over na, maar nu ben ik er echt trots op."



Heeft Simon Poulsen dat ook? Hij is sinds januari van dit jaar weer teamgenoot van jou, en nu bij SonderjyskE.

"We hebben het weleens over onze gezamenlijke tijd bij AZ. Dat we hier nu weer samenspelen is alleen maar mooi. Ik wist al dat Simon bij SonderjyskE een local hero was omdat hij hier vroeger speelde. Hij hangt hier ook in the wall of fame. We gaan veel met elkaar om. We kunnen ook echt met elkaar lachen. Ik zal zo nog wel van hem te horen krijgen dat Nederland van Bulgarije heeft verloren. Maar volgens mij doet Denemarken het ook niet goed. Ik heb mijn antwoord paraat, haha."







Heeft het Nederlands voetbal nog veel aanzien in Denemarken?

"Nou, misschien het Nederlands elftal nu even niet. Maar de Nederlandse competitie heeft nog altijd een grote aantrekkingskracht op jonge talenten uit Denemarken. Ze weten allemaal hoeveel Denen in Nederland definitief zijn doorgebroken en vanuit daar naar grotere competities zijn vertrokken. Er zijn talloze voorbeelden. En dit seizoen doen Kasper Dolberg en Nicolai Jörgensen het heel goed."



Heb jij een verklaring voor het succes van al die generaties Deense voetballers in de Eredivisie?

"Nederland en Denemarken lijken qua cultuur op elkaar. Dat helpt zeker om je aan te passen aan een nieuw land. En ik denk dat Denen nog iets rustiger en bescheidener zijn dan Nederlanders. Het zijn geen moeilijke mensen. Iemand die in Denemarken het stempel heeft van een lastige jongen is in Nederland een koorknaap. En ik merk ook dat Denen niet heel veel nodig hebben om gelukkig te zijn, in materialistische zin. Zo hebben wij een van de buitenkant heel mooi huis in Haderslev, maar naar de badkamer is dan weer bijna niet omgekeken. Dat vinden ze niet nodig. Het is allemaal praktisch ingericht, maar dan houdt het wel op. Ze kunnen vrij minimalistisch leven en hechten vooral veel waarde aan sociale contacten. Dat noemen ze hygge, een Deens woord voor gezelligheid. Ze komen graag samen. Bij ons op de club kunnen ze ook uren kaarten of ze spelen een Deense variant van mens-erger-je-niet. Ze doen veel in groepsverband en individueel hoeven ze niet snel op de voorgrond te staan. Ook Deense voetballers niet, merk ik. Ze hebben niet zo'n drang om zichzelf te showen of zich boven anderen te plaatsen. Dat past wel bij mij."