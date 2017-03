"Voor Fred Grim wil je door het vuur gaan"

"Dit is voor hem een hele aparte situatie", zegt Oost in gesprek met ELF Voetbal. "Fred kennende had hij denk ik liever gehad dat het goed was gegaan met het Nederlands elftal en dat hij assistent had kunnen blijven. Ik gun hem natuurlijk dat hij een mooi resultaat boekt en de wedstrijd tot een goed einde brengt. Hij zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de spelers met een goed gevoel terugkeren naar hun club. Want daar is hij sterk in, voetballers motiveren. Voor hem wil je door het vuur gaan. Niet omdat hij zo hard schreeuwt, maar omdat hij zo'n sociaal persoon is."

Oost was vier seizoenen lang speler van het Almere City van Grim. Hij kreeg al snel een goede band met de van Ajax overgekomen trainer. "Ik was geblesseerd toen hij het voor het zeggen kreeg. In diezelfde week deed ik voor het eerst weer mee met de training. 's Avonds belde hij me. 'Niks bijzonders', zei hij, 'ik wil alleen even zeggen dat ik positief verrast ben over de manier waarop je vandaag trainde. Je moet niet gaan verslappen nu, maar ik zie in jou een belangrijke speler voor mijn groep.' Die waardering was fijn. Ik had het nog nooit meegemaakt dat iemand op zo'n manier vertrouwen aan me gaf. Ik zou Fred omschrijven als iemand met een warme persoonlijkheid."



Uit de slof schieten

De oud-Spartaan neemt ook de woorden 'loyaal en trouw' in zijn mond. Maar een doetje? Dat ook weer niet. "Hij kan wel degelijk uit zijn slof schieten", meent Oost. "Hij is een echte winnaar en houdt absoluut niet van verliezen. Hij kan hard zijn voor zijn spelers, als het moet. Toch is hij over het algemeen een wat rustige persoon. Achter alles wat hij doet, zit een gedachte. Daar kwam ik bij Almere City wel achter. Hij had me aanvoerder gemaakt, dus hij betrok me in het begin heel erg bij zijn keuzes. Hij wilde aanvallend voetbal spelen, echt volgens de Ajax-school. Op die manier geeft hij ook training."

Grim werd na Almere City coach van Jong Oranje, assistent van Oranje en nu dus interim-bondscoach. Het gaat snel, want veel ervaring op het internationale podium heeft de oud-doelman niet als trainer. "Maar ik zeg zeker niet dat Fred de ideale assistent-trainer is", zegt Oost. "Ik heb hem meegemaakt als hoofdtrainer en weet dat hij de kwaliteiten heeft om op hoog niveau te werken. Hij gaat het wel lastig vinden om nu bondscoach te zijn. Er komt meer bij kijken dan alleen die groep te trainen. Hij heeft als trainer nog niet die grote naam opgebouwd die anderen wel hebben. Elke eventuele fout die hij maakt, zal onder een vergrootglas komen te liggen."

Als je het Oost vraagt, had Grim dinsdag helemaal niet de wedstrijd tegen Italië moeten coachen. Hij zou het vertrouwen hebben gegeven aan Danny Blind. "De KNVB heeft toch bewust voor een bepaalde bondscoach gekozen, omdat zij een bepaalde lijn voor ogen had. Dan kun je je afvragen wat het voor zin heeft om tussendoor de coach weg te sturen."







Niet naar leeftijd kijken

Het is natuurlijk ook zo dat niet ineens een blik met nieuwe, goede internationals opengetrokken kan worden, weet Oost. "Vroeger had je spelers als Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar, Robin van Persie en Wesley Sneijder van wie technisch gezien het niveau wat hoger lag. Ik snap wel dat een coach op een bepaald moment verjonging door wil voeren, maar ik zou niet naar leeftijd kijken. Als Van Persie en Huntelaar het niveau aankunnen, waarom zou je ze er dan niet bijhalen? Oranje zou het altijd weer kunnen proberen."

Van Persie en Huntelaar zijn er dinsdag tegen Italië in ieder geval niet bij, Sneijder bijvoorbeeld wel. "We moeten ook niet overdrijven, we hebben best een selectie met talentvolle voetballers", vindt Oost, die tegenwoordig stage loopt bij de Feyenoord Academie. "Het is lastig te voorspellen hoe Oranje het gaat doen tegen de Italianen. Dat zal ook afhangen van hoe zij spelen. Ik ga er van uit dat Fred iedereen gemotiveerd krijgt om tegen Italië te spelen, omdat hij zal zeggen dat de spelers trots moeten zijn om voor Nederland uit te mogen komen. En per slot van rekening wil je toch altijd winnen als het fluitje gaat?"

En daarna? De KNVB gaf al aan op zoek te gaan naar een nieuwe bondscoach. Dat zei de bond ook toen Sarina Wiegman bij het vrouwenelftal aangesteld werd als interim-bondscoach. Vervolgens kwam ze zelf aan het roer te staan. "Fred zou dat denk ik niet eens willen", zegt Oost. "Hij heeft in zijn trainersloopbaan geleidelijk aan stappen gezet. Hij zou denk ik eerst voor een grotere club kiezen dan Almere City en vervolgens op gaan bouwen. Maar: dat hij de kwaliteiten heeft om een hele goede trainer te worden, daar twijfel ik absoluut niet aan."