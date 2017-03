Hoe is het met de talenten die ELF jaar geleden tekenden bij Ajax?

Rydell Poepon (Boluspor)

Kort na het ondertekenen van zijn contract stroomde Rydell Poepon door van de A1 naar Jong Ajax. Na een huurperiode bij Willem II begon het clubhoppen langs degradatiekandidaten Sparta, De Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda en Roda JC. Tussendoor probeerde Poepon het bij het Franse Valenciennes en FK Qarabağ uit Azerbeidzjan. Tegenwoordig verdedigt hij de kleuren van zijn tiende club, Boluspor. In de Turkse tweede divisie presteert Poepon uitstekend. Met vijftien treffers is hij topscorer van de competitie. Maakt hij komende zomer de stap naar de Turkse Süper Lig?



Donovan Slijngard (Žalgiris Vilnius)

In Amsterdam maakte Donovan Slijngard enkel in het play-offduel met FC Twente speelminuten. Bij Sparta was de linksback vervolgens jarenlang een vaste waarde, maar een verblijf bij SC Cambuur liep dan weer uit op een fiasco. Inmiddels is Slijngard al enkele jaren een gewaardeerde kracht in de competitie van Litouwen. Bij Žalgiris Vilnius gaat hij voor zijn derde landstitel op rij.



Marco van Duin (NEC)

De carrière van doelman Marco van Duin is minder avontuurlijk dan die van Poepon en Slijngard. Na zijn vertrek bij Ajax verkaste Van Duin naar Haarlem, waar hij het faillissement van de club meemaakte. Vervolgens begon hij aan een leven als reservekeeper. Bij FC Volendam, NEC en Sparta draaide de sluitpost mee in de anonimiteit. Na een tijdje eerste keeper te zijn geweest bij Almere City, is Van Duin tegenwoordig weer terug in Nijmegen, waar hij derde keus is.



Gregory van der Wiel (Fenerbahçe)

De enige speler uit dit rijtje die geslaagd is bij Ajax, is Gregory van der Wiel. Liefst 191 officiële wedstrijden speelde de geboren Amsterdammer er in de hoofdmacht. Ook bij Oranje was de rechtsback jarenlang een vaste waarde. Na een paar seizoenen prijzenpakken bij Paris Saint-Germain, is Van der Wiel tegenwoordig onderdeel van de Nederlandse enclave bij Fenerbahçe.



Chakib Tayeb (ASV De Dijk)

De minst succesvolle Ajacied die elf jaar geleden een contract tekende, is Chakib Tayeb. In het profvoetbal bleef het voor de aanvaller bij 55 duels in dienst van FC Omniworld. In 2010 sloot Tayeb aan bij het Amsterdamse ASV De Dijk. Een club die een jaar eerder nog in de Vierde klasse speelde. Dankzij de komst van een groot aantal oud-profs stoomde de ploeg op naar de Derde Divisie, waar het dit seizoen afkoerst op het kampioenschap. Zien we Tayeb volgend seizoen terug in de Tweede Divisie?