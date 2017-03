Even voorstellen: PSV-target Mink Peeters

Paspoort van Mink Peeters:

Geboren: 28 mei 1998

Geboorteplaats: Nijmegen

Lengte: 180 cm

Gewicht: 69 kg

Contract tot: 2018

Profdebuut: -

Speelde voor: PSV, Ajax, Real Madrid.

Nederlands elftal onder 18: Vijf wedstrijden / één goal



Mink Peeters kwam in mei 1998 ter wereld als zoon van Sjonnies-bassist Geert Peeters, bekend onder zijn artiestennaam Friso Ruysdael. Terwijl zijn vader in de weekenden menig feesttent op z'n kop zette, trapte kleine Peeters al zeer verdienstelijk tegen de bal. Bij het Nijmeegse Union zette hij z'n eerste stappen op het voetbalveld. Bij de F-jes vielen de kwaliteiten van Mink al op bij de scouts van PSV. De Eindhovenaren twijfelden niet en haalde het technische mannetje in 2007 naar Eindhoven.



Mink Peeters in actie voor Union F1



Aan de voetballende kwaliteiten van Peeters lag het niet. Toch kwam na vier jaar een einde aan zijn verblijf op De Herdgang. PSV eiste dat de dribbelaar in Eindhoven naar school ging, terwijl Mink geen afscheid wilde nemen van Nijmegen. Ajax hapte toe, liet Peeters gewoon in Gelderland naar school gaan en haalde het talent in 2011 naar De Toekomst. "Bij PSV verloren we altijd van Ajax en nu speel ik er zelf. De club is iets groter dan PSV, dat merk je aan alles", zei Peeters later in een interview.



Real Madrid

Slechts drie seizoenen duurde het verblijf van Peeters in de Amsterdamse jeugdopleiding. Bij Ajax - en in de vertegenwoordigende jeugdelftallen - maakte hij wederom indruk. Ditmaal op de wereldtop. Real Madrid was overtuigd en haalde Peeters eind 2014 naar de Spaanse hoofdstad. Daar hadden ze achteraf gezien beter even mee kunnen wachten. Omdat Peeters minderjarig was op het moment van zijn overgang, handelde Real Madrid in strijd met de regels van de FIFA. Als straf legde de wereldvoetbalbond De Koninklijke een transferverbod op tot 2018.





2-1 winst tegen Ajax, op naar de halve finale! Een bericht gedeeld door Mink Peeters (@minkpeeters) op8 Mrt 2017 om 1:44 PST

Bij Real Madrid speelt Peeters in het O19-elftal, waar clubicoon Guti zijn trainer is. In de UEFA Youth League won hij ondanks van zijn oude ploegmaten bij Ajax. Ook trainde Peeters al enkele keren mee met het eerste elftal. Tussen Marcelo, Modric en Ronaldo. Of hij ooit een officieel duel gaat spelen met deze grootheden? Dat is de vraag. Het contract van Peeters loopt over vijftien maanden af. Mogelijk begint de profcarrière van de Nijmegenaar, die ook in de belangstelling zou staan van NEC, dan toch gewoon in de Eredivisie.