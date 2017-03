Één troost: 28 maart brengt Nederlands elftal geluk

Spelen tegen Italië wordt op basis van de historie een ramp. Oranje won in een oefenwedstrijd nog nooit van de Squadra Azzurra . Toch is er hoop: een interland op 28 maart is eigenlijk altijd een feestje voor het Nederlands elftal. Brengt dat gegeven interim-bondscoach Fred Grim geluk?

Het is maar een statistiek en met statistieken wint de ploeg van interim-bondscoach Fred Grim niet van Italië. Toch mag het team hopen dat het het duel op 28 maart afgesloten wordt met een overwinning of een gelijkspel. Oranje kwam op deze dag in de historie negen keer in actie. Slechts twee van die wedstrijden gingen verloren. Even zo vaak was dat een oefeninterland, maar nooit was Italië de tegenstander. Oostenrijk was met 1-0 te sterk, de Sovjet-Unie met 2-1.



De meest favoriete opponent van Oranje op 28 maart is Zwitserland. De Zwitsers kwamen drie keer op die dag naar Nederland. Even zo vaak gingen ze onderuit: met 2-0, 5-0 en 3-0. Het Nederlands elftal won ook nog van Slovenië en Schotland. Tegen Portugal en Turkije werd het gelijk, respectievelijk 2-2 en 1-1.



De tweede interland van Oranje op 28 maart 1926 is voor één speler een heel bijzondere. Eef Ruisch van DFC debuteerde. Hij was toen negentien jaar en acht maanden oud. De aanvaller maakte in de met 5-0 gewonnen interland tegen Zwitserland direct twee doelpunten: de 2-0 en de 4-0. Dat was al voor rust. In de zes wedstrijden die Ruisch daarna nog zou spelen, kwam hij niet tot scoren.

De totale balans op 28 maart is dus erg positief voor Oranje. Van de negen duels werden er vijf gewonnen, twee eindigden in een gelijkspel en twee werden verloren. De doelcijfers zijn met 18-6 in het voordeel van Oranje. De topscorers zijn Eef Ruisch en Klaas-Jan Huntelaar, die beiden twee keer scoorden.

Aantal doelpunten op 28 maart: Naam speler: 2 Eef Ruisch 2 Klaas-Jan Huntelaar 1 Kees Pijl 1 Evert van Linge 1 Jan Gielens 1 Kees Kist 1 John Metgod 1 Jan Peters 1 Boelie Kessler 1 Wim Gupffert 1 Jerrel Hasselbaink 1 Patrick Kluivert 1 Giovanni van Bronckhorst 1 Robin van Persie 1 Dirk Kuyt 1 Ronald Koeman