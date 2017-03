Is dit de meest controversiële Nederland-Italië?

Mini WK?

Eerst even dit: een mini WK? Jawel. Ter ere van vijftig jaar WK voetbal mochten in 1981 alle wereldkampioenen tot nu toe in Uruguay tegen elkaar strijden. Engeland, de titelhouder van 1966, had echter bedankt. Zodoende mocht Nederland als runner-up van 1974 en 1978 op komen draven. Het toernooi ging door het leven als de Copa de Oro de Campeones Mundiales, ook wel Mundialito genoemd. Zes landen deden mee. Uruguay, Italië en Nederland vormden poule A, in poule B waren Brazilië, Argentinië en Wet-Duitsland ingeschreven. Na twee duels zou bekend zijn welke twee landen tegen elkaar zouden strijden in de finale.



Deelname



Niet iedereen was zo blij met de deelname van het Nederlands elftal aan het mini-WK. De politiek zat dwars. Met name de PVDA was tegen. 'Den Haag' vond het namelijk niet correct dat Nederland zich zou begeven in een land met een militaire dictatuur. Toch kregen de politici nul op rekest en vloog Oranje, met bondscoach Jan Zwartkruis, naar de Uruguayaanse plaats Montevideo.



Persboycot



Het werd een toernooi om nooit te vergeten. Of om juist héél snel aan voorbij te gaan. En dan gaat het nog niet eens om de resultaten, die niet best waren. De eerste wedstrijd tegen Uruguay ging met 2-0 verloren, hoewel dat land niet best speelde. De kritiek op bondscoach Zwartkruis was enorm. De media, onder aanvoering van De Telegraaf, vonden dat de keuzeheer zijn biezen maar moest pakken. Als gevolg daarvan boycotten de spelers van Oranje de pers. Bovendien was er tussen de journalisten ruzie onderling, omdat sommigen vonden dat bepaalde mediums een voorrangspositie kregen.



Werelddoelpunt



Gelukkig was het in Montevideo niet alleen maar kommer en kwel. In de tweede wedstrijd op de Mundialito trof Oranje Italië. Carlo Ancelotti maakte er 1-0 van, maar toen was het de beurt aan captain Jan Peters. Met een prachige boogbal werkte hij de 1-1 binnen.







Het bleef bij 1-1. Dat maakte de positie van bondscoach Zwartkruis er, die dus toch al onder druk stond, niet beter op. Oranje eindigde met slechts één punt op de laatste plaats in poule A. Twee dagen na de finale wist de bondscoach genoeg. Hij nam ontslag.