Video: Treffer Griezmann laat afgekeurd door video referee

De video referee werd dinsdagavond als test gebruikt in de wedstrijd Frankrijk - Duitsland. De Fransen leken op een voorsprong te komen via Antoine Griezmann. Het stadion was klaar met juichen toen het feestje toch niet doorging. Na meer dan een minuut werd de treffer alsnog afgekeurd!