Leven na Grim levert voldoende gespreksstof op

Na het ontslag van Danny Blind als bondscoach zijn er alleen maar meer vraagtekens bijgekomen. De belangrijkste waarop een antwoord moet komen is uiteraard: wie wordt de nieuwe bondscoach? Zo was Louis van Gaal bijvoorbeeld in het bijzijn van Fabio Capello, de voormalige bondscoach van Engeland, in de Amsterdam ArenA. Het is niet uitgesloten dat een buitenlandse coach het stokje overneemt van Grim, maar zou Van Gaal ook niet te verleiden zijn tot een terugkeer?



Dan is er nog de nationale spitsendiscussie. Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar zijn er dus niet bij. Grim zette tegen Italië niet Bas Dost in de spits, maar Memphis Depay. Van Persie en Huntelaar hebben in het verleden regelmatig laten zien dat ze makkelijk kunnen scoren. Ze zijn al wel enigszins op leeftijd, al is routine voor deze jonge ploeg wellicht iets wat ontbreekt. Dost, die zo makkelijk scoort in competitieverband, moest op de bank plaatsnemen. Vleugelspeler Memphis kreeg de voorkeur. Hij deed het aardig, al kon ook hij niet scoren. Wie wordt de spits die Oranje naar het komende WK moet schieten?



Nog interessanter is de vraag wie eigenlijk achter het centrale duo Virgil van Dijk - Jeffrey Bruma het best inzetbaar is. Stefan de Vrij probeerde het tegen Bulgarije. Hij zou prima op die plek kunnen spelen, maar ontbrak tegen Italië. Matthijs de Ligt viel tegen de Bulgaren door de mand. Wesley Hoedt kreeg tegen Italië samen met Bruno Martins Indi de kans. Ook de centrale verdedigers konden niet voorkomen dat de Italianen twee keer het net vonden.



En dan is er nog de vraag wie de rechtsback van de toekomst is. Niet zozeer alleen bij het Nederlands elftal, maar ook bij Ajax. Bij de Amsterdammers gaat de voorkeur uit naar Joel Veltman, in Oranje kreeg Kenny Tete tegen Italië een kans. Laatstgenoemde is vooral ijzersterk in de duels en lijkt beter uit de voeten te kunnen als centrale verdediger dan als back, maar in geval van nood kan hij dus ook 'gewoon' aan de zijkant spelen. Of moet daar toch Rick Kardsorp staan?



Kortom: de nieuwe bondscoach, wie dat dan ook is, heeft nog genoeg vragen te beantwoorden. Je zou bijna vergeten dat Oranje dinsdag ook nog voetbalde tegen Italië. Tot dinsdag leverde geen enkele oefeninterland tegen de Azzurri een overwinning op. Deze keer scoorde het Nederlands elftal zelfs niet. Alessio Romagnoli zette Oranje in de tiende minuut op voorsprong, een minuut later maakte Eder gelijk. De winnende treffer kwam na iets meer dan een halfuur spelen op naam van Leonardo Bonucci.