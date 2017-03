Heeft Ajax een aandeel in het Feyenoord-succes?

Na de roerige periode van het Nederlands elftal wacht er komend weekend een heerlijke wedstrijd in de Eredivisie : De Klassieker. Feyenoord gaat op bezoek bij Ajax en doet dat met opvallend veel spelers die ooit droomden van hun debuut in de Amsterdam ArenA. Bijna nooit speelden er zo veel oud-Ajacieden in één team van Feyenoord .

1. Jan-Arie van der Heiden

Werd in 2001 op 13-jarige leeftijd gescout door Ajax en speelde jarenlang in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Onder leiding van Sonny Silooy was hij zelfs een tijdlang aanvoerder van de A1 én jeugdinternational. Het was dan ook niet vreemd dat hij debuteerde namens de Amsterdammers. Hij gaf in zijn eerste duel meteen een assist op Dennis Rommedahl, maar verder dan twee optredens namens Ajax kwam hij gek genoeg niet. Inmiddels is Jan-Scharie een trotse Feyenoorder die zondag maar één ding wil: winnen.

2. Eljero Elia

Ajax haalde Elia op uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag. In Amsterdam was men wel degelijk overtuigd van het talent van de buitenspeler. Hij speelde bijna altijd en is als jong jochie ook even te zien in de documentaire Daar hoorden ze engelen zingen. Tot zijn eigen verbazing wordt Elia echter later toch weggestuurd uit de jeugd van Ajax. Zijn debuut maakte hij daarom dan ook nooit in de ArenA.

3. Marko Vejinović

Een geboren Amsterdammer. En hoewel hij via Zeeburgia ook al snel bij Ajax terechtkwam, liet hij zich daar niet altijd van zijn beste kant zien. De middenvelder wilde alleen op de nummer tien positie spelen, vond meeverdedigen maar niets en vertrok uiteindelijk vanwege het gebrek aan speelminuten. Hij wilde altijd spelen, terwijl Ajax het juist belangrijk vond dat iedereen speelde. Inmiddels gaat het wel op dat alleen de beste spelers spelen, maar of Vejinović daar nog steeds zo blij mee is...

4. Kenneth Vermeer

Droomde niet alleen van zijn Ajax-debuut, hij debuteerde ook daadwerkelijk namens de Amsterdammers en verdedigde meer dan honderd keer het doel van Ajax. Het kan daarom ook bijna niet anders dan dat geboren Amsterdammer in dienst van Feyenoord toch echt even 'thuiskomt' komend weekend. Hij zal in elk geval weten hoe het voelt om op de bank te zitten in de Amsterdam Arena, want dat was een van de redenen om naar Rotterdam-Zuid over te stappen.

5. Bilal Başaçıkoğlu

Spelen onder Frank de Boer: Başaçıkoğlu weet hoe het voelt. Niet in het eerste, maar in de D1 was hij één van de parels onder De Boer. Na twee jaar moest de destijds 11-jarige buitenspeler echter, naar eigen zeggen zonder goede reden, vertrekken uit de jeugdopleiding. Sindsdien koestert hij een wrok richting de Amsterdammers. Misschien is dat wel de perfecte drijfveer om zondag wraak te nemen op Ajax?

6. Warner Hahn

De goalie speelde vier jaar voor Ajax en leek op een gegeven moment in de buurt te komen van een plek op de bank bij Ajax. Hij tekende een driejarig profcontract en was achter Vermeer en Jeroen Verhoeven de derde doelman. Maar door de komst van Jasper Cillessen slonken zijn kansen. Verhoeven was de derde man en stond een doorbraak van Hahn dus in de weg. Mede daardoor kwam hij nooit tot een debuut bij Ajax. Door laatst tegen de Amsterdammers bijna alle balen uit het doel te houden namens Excelsior (1-1), bewees hij zijn huidige werkgever Feyenoord een hele goede dienst.

Vijf spelers in de huidige selectie van Feyenoord die voor Ajax speelden. En ook nog een huurling. Zijn de goede prestaties van de Rotterdammers dus ook een miniem Ajax-succesje? Niemand die daar aan zal denken komende zondagmiddag. Want hoewel het vijftal ooit droomde van een debuut in de Amsterdam Arena, willen ze zondag vooral winnen van de club die ze ooit dienden.