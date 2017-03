Klaassen steunt De Ligt: "Hij is mentaal ijzersterk"

Geen klassiekerdolletjes in de Oranje-kleedkamer voor Davy Klaassen. Zijn hoofd staat er niet naar, zegt hij. De rampweek van Oranje, twee nederlagen inclusief ontslag van de bondscoach, het WK in Rusland verder weg dan ooit; nee, Klaassen is niet in the mood voor grapjes. De ideale remedie voor zijn zware gemoed dient zich zondag aan. Maar dan moet er wel gewonnen worden in de Klassieker.

“ Hij vindt het klote, maar staat er ook heel nuchter in”

Het zweet loopt nog in smalle beekjes van zijn voorhoofd. Klaassen krabt zich achter zijn oren als hem gevraagd wordt naar de zojuist afgesloten interlandperiode. "Ik heb een slechte week gehad, dat kun je wel zeggen. Maar het is aan ons om de knop om te zetten. Het is niet goed als je daar te lang in blijft hangen", zegt hij.

Die tijd om erin te blijven hangen hééft Klaassen simpelweg niet. Zondag staat de belangrijkste wedstrijd van het jaar op het programma. De laatste strohalm. "Het lijkt me logisch dat we van Feyenoord moeten winnen. Zo niet, dan maak je de kans op de landstitel wel héél erg klein. We hebben onszelf in een lastige positie gewerkt, maar ik wil het nog weleens zien."

"Ik heb heel veel zin in de wedstrijd van zondag. En ook vertrouwen, anders had ik er ook geen zin in gehad. Eigenlijk doet de stand er niet toe. Ajax - Feyenoord staat altijd op zich. Dat ís het voor mij, en voor iedereen bij ons."

De Ligt

Juist dat vertrouwen kreeg bij een teamgenoot van Klaassen een flinke knauw. Matthijs de Ligt zal zich zijn debuut voor Oranje heel anders hebben voorgesteld. De kritiek die daaruit voortvloeide komt hard aan bij iedere prof, laat staan bij een zeventienjarige. Maar De Ligt is geen gewone zeventienjarige, merkte Klaassen in de nasleep van zijn nachtmerriedebuut.

Klaassen: "Natuurlijk praten we daarover. Ik vind het vooral klote voor die jongen. Kijk, het maakt mij niet uit dat de media kritiek geven. Wij kijken er op onze eigen manier naar. Als hij een paar ongelukkige momenten heeft, dan vind ik dat klote. Hij was ongelukkig. Dat gun je zo'n jongen niet. En achteraf is het makkelijk praten. Wie moet je dan opstellen? Tegen Kopenhagen was Matthijs heel sterk. Dan moet je dat ook op het niveau van Oranje kunnen."

Over de mentale weerbaarheid van De Ligt maakt Klaassen zich geen zorgen. Klassieker, of geen Klassieker. "Matthijs is hartstikke sterk in zijn hoofd. Hij vindt het klote, maar staat er ook heel nuchter in. Realistisch. Hij zei dat hij er vroeger heel erg mee zou hebben gezeten, dagenlang, maar hij beseft nu meteen dat hij verder moet. Je merkt aan hem dat hij zich er mentaal overheen kan zetten. Hij is mentaal ijzersterk. Zeker voor zo'n jonge jongen is dat heel knap."