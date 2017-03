Argentinië zonder Messi vergelijkbaar met sc Heerenveen

Met Messi aan boord is Argentinië de laatste jaren een grootmacht in het internationale vertegenwoordigende voetbal. Een kleine zeventig procent van alle wedstrijden met de superster van FC Barcelona wordt winnend afgesloten. Een winstpercentage dat vergelijkbaar is met dat van Ajax in de Eredivisie dit seizoen.

Het is dan ook niet geheel verrassend dat met Messi er de laatste jaren vele finales werden gespeeld. Helaas voor de Argentijnen en voor Leo zelf is zijn aanwezigheid geen garantie dat die finales ook worden gewonnen. De laatste drie jaar ging het telkens in een eindstrijd mis: in 2015 en 2016 gaf Argentinië de Copa América uit handen door de strafschoppen minder goed te nemen dan Chili. En in 2014 ging het op het WK na verlenging mis tegen de Duitsers.





Een hoofdprijs werd er mét Messi dus nog niet gegrepen. Die teleurstelling was ook de reden dat de captain zijn afscheid aankondigde na het zoveelste debacle met zijn land in een finale. Want in 2007 ging het eerder tegen Brazilië in de Copa-finale namelijk ook op pijnlijke wijze mis.

Toch is het volkomen logisch dat de Argentijnen er alles aan deden om Messi te behouden voor de nationale ploeg. Zonder de recordtopscorer presteert La Albiceleste de laatste zeven jaar namelijk schrikbarend minder. Het winstpercentage neemt met dertig procent (!) af, terwijl het percentage nederlagen bijna verdubbelt. Argentinië verloor in de 26 duels zonder Messi bijna even vaak dan in de 65 interlands mét hem sinds begin 2011.





Het zijn niet alleen hele vervelende cijfers voor de Argentijnen, maar ook nog een hele pijnlijke wetenschap als je bedenkt dat Messi waarschijnlijk nog drie duels zal moeten toekijken in de WK-kwalificatie. Hij werd deze week in een spoedzitting geschorst voor het uitschelden van de assistent-scheidsrechter, die hij bovendien de hand weigerde te schudden.

Zonder Messi werd er prompt verloren van voorlaatste Bolivia, wat er voor zorgt dat de kansen van Argentinië in de strijd om een WK-ticket opeens flink slinken. Op dit moment staan Messi en co op de vijfde plaats in de WK-kwalificatie-poule, een plek waarbij een play-off moet worden gespeeld voor WK-kwalificatie.

Mocht de schorsing van Messi gehandhaafd blijven, dan moeten ze het zonder hem ook opnemen tegen Uruguay, Bolivia en Peru. Aangezien Argentinië de laatste jaren zonder Messi vergelijkbaar presteert zoals sc Heerenveen in de Eredivisie (10w, 7g, 10v), kan dat nog weleens een heel moeilijk karwei worden.