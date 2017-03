Ajax - Feyenoord, ooit Europese finale

Deze wedstrijd is bijna vergeten. Sterker nog, de trofee in de vorm van een beeldje van een vallende keeper is in de uitpuilende prijzenkast van de Amsterdammers zelfs kwijt geraakt. Maar tóch won Ajax juist tegen de grootste rivaal Feijenoord (toen nog zo geschreven) de eerste internationale trofee in de clubgeschiedenis.



We gaan terug naar het seizoen 1961/62. Om in de lange voetballoze zomermaanden het gokkende publiek een wedstrijdprogramma te bieden, besloot een aantal Europese gokbedrijven om een speciale zomercompetitie te organiseren, de International Football Cup, die later de Intertoto Cup zou gaan heten. In de zomermaanden werden in zes achtereenvolgende weekenden groepswedstrijden gespeeld in acht poules, waarna - om tot een winnaar te komen - later in het jaar de groepswinnaars een knock out-competitie moesten afwerken. Nederland schreef in met vier clubs, waarvan alleen VVV-Venlo géén groepswinnaar werd. Sparta, Ajax en Feijenoord bleven concurrenten uit West-Duitsland, Zwitserland en Zweden vrij makkelijk voor.



Zowel de kwart als ook de halve finales werden in één wedstrijd afgewerkt en zowel Ajax als Feijenoord speelden daarin steeds een thuiswedstrijd. Via het Tsjechoslowaakse Hradec Králové (3-1) en Baník Ostrava (1-0) bereikte Feijenoord de eindstrijd. Ajax had in de kwartfinale moeite met Oostenrijks oudste vereniging First Vienna (4-3 na verlenging), maar walste in de halve finale over het Tsjechoslowaakse Slovan Bratislava heen (5-1). Hoewel de finale op een vrijdag werd gespeeld, kwamen op 26 april 1962 toch maar liefst 40.260 toeschouwers naar het Olympisch Stadion. Een Ajax - Feyenoord trekt nu eenmaal altijd.



Het werd een uiterst enerverende wedstrijd waarin Ajax in de eerste helft tot twee keer toe de leiding neemt. Het openingsdoelpunt van Cees Groot (10') wordt al binnen zestig seconden beantwoord door Frans Bouwmeester. Henk Groot, de broer van Cees en later nog spelend voor Feijenoord, zet Ajax in de 26e minuut opnieuw op voorsprong. Als Cor van der Gijp vlak voor rust opnieuw gelijk maakt, biedt de tweede helft beide ploegen nog alle kansen.



Het zijn de in spierwitte tenues spelende Ajacieden die hun kansen uiteindelijk verzilveren. Henk Groot (62' en 90') voltooit zijn hattrick, waarna het aan Co Prins is om de eerste internationale prijs in ontvangst te nemen.

De opstelling van Ajax was: Bertus Hoogerman, Kees Smit, Piet Ouderland, Werner Schaaphok, Ton Pronk, Ben Muller, Sjaak Swart, Henk Groot, Cees Groot, Ko Prins en Piet Keizer. Trainer van Ajax was Keith Spurgeon.

Feijenoord speelde met Eddy Pieters Graafland, Gerard Kerkum, Cor Veldhoen, Reinier Kreijermaat, Hans Kraaij, Gerard Bergholtz, Rinus Bennaars, Henk Schouten, Cor van der Gijp, Frans Bouwmeester en Coen Moulijn. Trainer van Feijenoord was de Oostenrijker Franz Fuchs.