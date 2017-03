Karsdorp schrok van liesklachten: "Hopelijk geen probleem"

Het missen van een vriendschappelijke interland is een teleurstelling, het missen van de Klassieker een ramp. In huize Rick Karsdorp klinken deze week schietgebedjes.

Het rampscenario schoot even door zijn hoofd toen hij na nog zo'n rampavond in Sofia uit het vliegtuig stapte in Nederland. "Ineens voelde ik liesklachten opspelen. Ik schrok ervan", zegt Karsdorp na de 1-2 nederlaag tegen Italië. "Vorig seizoen heb ik iets vergelijkbaars gehad. In goed overleg met de bondsarts en de bondscoach hebben we besloten dat ik dinsdagavond tegen Italië niet zou spelen. Ik wilde wel graag, maar besefte later dat het beter was om de wedstrijd te laten schieten. Jammer, geen interland erbij. Jammer, maar dan maar zondag knallen."

Want zondag niet van de partij zijn tijdens de belangrijke Klassieker in de Amsterdam ArenA: daar moet Karsdorp niet aan denken. "Ik hoop niet dat mijn lies een probleem is. Ik laat me woensdag behandelen op de club. De andere spelers zijn vrij."

De sof van Sofia hoopt hij snel achter zich te laten. "Het is een kutweek geweest, om het zo maar te zeggen. De bondscoach onder wie ik mijn debuut heb gemaakt is ontslagen, ik heb een slechte wedstrijd gespeeld, met 2-0 verloren bij Bulgarije. Een kutweek dus. Dan mis je Feyenoord wel. En is het alleen maar lekker dat je zondag in de ArenA speelt."





Genadeklap

Niemand hoeft Rick Karsdorp te vertellen wat er zondag op het spel staat. Ajax kan Feyenoord tot op drie punten naderen, en Feyenoord kan de Amsterdammers zo goed als definitief uit de titelstrijd knikkeren. "Het zou lekker zijn om de genadeklap uit te delen", aldus Karsdorp. "Ik kijk ernaar uit. Nog zeven wedstrijden. Zeven finales zeggen ze zo mooi bij ons. Zo kijken we er ook naar. Dan zien we wel aan het eind van de rit wel wie kampioen wordt."

"We hebben het er bij Oranje even over gehad. Op een leuke manier. We gaan hier allemaal goed met elkaar om. De afgelopen dagen hebben we regelmatig FIFA gespeeld in duo's, Ajax tegen Feyenoord. Net hebben we elkaar de hand geschud. 'Ik zie je zondag', met een glimlach."