Ajax - Feyenoord, de beste was de grimmigste

Zondag spelen Ajax en Feyenoord in de ArenA tegen elkaar in een Klassieker die waarschijnlijk bepalend zal zijn voor de landstitel. De grote rivalen speelden een kleine tweehonderd wedstrijden tegen elkaar. Hieronder een aantal hele speciale.

Liefst 181 keer stonden Ajax en Feyenoord sinds hun eerste onderlinge ontmoeting op 9 oktober 1921 tegenover elkaar. Altijd was het spannend, meestal was het goed. Maar nooit was het beter en grimmiger dan op donderdagavond. Een week voordat Ajax in Londen z'n eerste Europese titel zou halen, móest wereldkampioen Feyenoord in Amsterdam winnen om Ajax van de landstitel af te houden.

In een competitie, die maandenlang was beheerst door ADO, had Ajax tegen het einde de macht gegrepen en winst op Feyenoord was genoeg voor prolongatie van de landstitel. De voetbalkoorts was in Nederland tot ongekende hoogte gestegen en was dusdanig groot geworden dat de KNVB toestemming gaf om de wedstrijd live op de nationale TV uit te zenden; destijds een unicum.

De 54.372 supporters die uiteindelijk een kaartje voor het gevecht in het Olympisch Stadion hadden kunnen krijgen, waren bevoorrechte mensen. Zij zagen het beste dat het mondiale voetbal in die tijd te bieden had: 22 topvoetballers die alles gaven onder leiding van de twee beste trainers ter wereld: Rinus Michels en Ernst Happel.

Dat het uiteindelijk de Oostenrijker zou zijn die triomfeerde, leek lang onmogelijk. Feyenoords ijzeren verdedigingshart, bestaande uit Theo Laseroms en Rinus Israel, was eigenlijk geblesseerd, maar móest wel spelen omdat Happels noodverdediger Wim Jansen op het middenveld enorm werd gemist. Pas na spuiten vol pijnstillers werd na de warming-up besloten de gok te wagen. Ajax werd echter niet warm of koud van de aanwezigheid van de twee giganten en nadat Piet Keizer al vroeg in de wedstrijd een boogballetje van Cruijff achter doelman Eddy Treytel had gekopt, leek de titelstrijd al snel beslist.

Niet dus. Terwijl Ajax, zo vertelde Piet Keizer (foto) na afloop, dacht dat de buit al binnen was, overschreef Feyenoord in de tweede helft iedere pijngrens. Zowel de eigen als die van de tegenstander. Met een daverende elleboog velde Wim van Hanegem de destijds pas negentienjarige Johan Neeskens als teken dat het nu écht menens was geworden. Alles of niets. Het werd álles. Van Hanegem zelf legde in de 53ste minuut met een prachtige actie de basis voor Feyenoords gelijkmaker, die op naam kwam van Ove Kindvall.

Happel rook dat het in het blauw spelende Ajax geïntimideerd was en gaf opdracht tot een kamikazetactiek. Linksback Dick Schneider moest naast Coen Moulijn als tweede linksbuiten gaan spelen om zo voor maximale druk te zorgen. Het feit dat Sjaak Swart daardoor ongedekt bleef nam Happel op de koop toe. En zo kwam het dat Schneider die zaterdagavond in Amsterdam de wedstrijd van zijn leven speelde. Twee doelpunten maakte hij in een tijdsbestek van vijf minuten. De eerste keer nadat Ajax-keeper Stuy een schot van Wim Jansen niet onder controle had gekregen en daarna nog met een prachtig afstandsschot.

Feyenoord verliet Amsterdam met een 1-3 zege en vierde een week later na een 2-1 zege op Haarlem de landstitel. Op dat moment had Ajax z'n grote feest al gehad. Op 2 juni klopten de Amsterdammers het Griekse Panathinaikos op Wembley (2-0) en werden daarmee de opvolgers van Feyenoord als winnaars van de Europa Cup voor Landskampioenen.

De opstelling van Ajax was: Heinz Stuy, Wim Suurbier, Barry Hulshoff, Velibor Vasović, Horst Blankenburg, Johan Neeskens, Nico Rijnders, Gerrie Mühren, Sjaak Swart, Johan Cruijff, Piet Keizer (Dick van Dijk). Trainer van Ajax was Rinus Michels.

Feyenoord speelde met Eddy Treytel, Piet Romeijn, Rinus Israel, Theo Laseroms, Dick Schneider, Franz Hasil, Wim Jansen, Willem van Hanegem, Henk Wery, Ove Kindvall en Coen Moulijn. Trainer van Feyenoord was Ernst Happel.