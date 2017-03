Ajax vs Feyenoord: the survival of the fittest

De Klassieker die zondagmiddag op het programma staat is meer dan een wedstrijd. Meer dan een ontmoeting. Het is namelijk óók een fysieke veldslag, gezien de drukke Europa League-weken van Ajax , de blessuregolf bij Feyenoord en de afgelopen interlandperiode. De Klassieker wordt daarom the survival of the fittest.

“ Karim El Ahmadi speelde met Marokko een Afrikaanse variant op De Klassieker.”

Anders dan Herbert Spencer en Charles Darwin ooit bedoelden gaat het in dit geval natuurlijk om de fitheid van de spelers. In Rotterdam-Zuid kampten Eljero Elia, Bilal Basaçikoglu en Terence Kongolo de laatste weken met fysieke malheur en het trio ontbrak in de gewonnen duels tegen AZ (5-2) en sc Heerenveen (1-2). De verwachting is dat de buitenspelers 'Ajax' wel gaan halen, maar dat Kongolo ontbreekt in de Amterdam ArenA.

Ook Nicolai Jørgensen lijkt fit genoeg om te starten in de topper. De spits haakte af wegens liesklachten voor de interlands van Denemarken. Zijn collega-aanvaller Kasper Dolberg deed hetzelfde, hij kampte met een lieskneuzing. Het kwam hem goed uit dat hij zich uiteindelijk tóch mocht afmelden van Age Hareide, de Deense bondscoach. En welke Ajacied gaf laatst aan toe te zijn aan een rustperiode? Juist: Hakim Ziyech. Dus is zijn ongelukkige relatie met Hervé Renard toch nog ergens goed voor, namelijk voor de strijd om de landstitel.

Goed gevoel

Ziyech komt dus met een zeer goed én uitgerust gevoel uit de interlandperiode en dat geldt voor nog een flink aantal Ajacieden. Kenny Tete kreeg het vertrouwen van Fred Grim; Davy Klaassen speelde twee interlands; ook Nick Viergever werd beloond voor zijn goede spel de laatste weken. Václav Černý, we zouden hem bijna vergeten zijn, maakte vier doelpunten namens Jong Tsjechië. Ook hij zal zich met een goed gevoel weer melden bij de selectie van Peter Bosz. Hij is op de weg terug, zo lijkt het.

Dat zal in mindere mate gelden voor Joël Veltman, die helemaal niet speelde bij Oranje. Matthijs de Ligt die ondanks zijn enorme mentale weerbaarheid toch een flinke klap heeft gekregen in Bulgarije. Davinson Sánchez zal ook ongetwijfeld hebben gebaald dat hij ondanks zijn goede vorm bij Ajax geen minuut mocht maken namens Colombia. En rondom Bertrand Traoré was er gedoe: hij kreeg net als zeven landgenoten geen visum, waardoor het oefenduel van Burkina Faso in Londen werd afgelast.



Karim El Ahmadi deelde de eerste tik uit aan Ajacied Bertrand Traoré.

Lieskwetsuur

Het aantal internationals, en dus de fysieke belasting, van Feyenoord ligt een flink stuk lager. Vlogen er bij de Amsterdammers veertien selectiespelers uit, in Rotterdam-Zuid verlieten slechts vijf jongens de training. Tonny Vilhena, Steven Berghuis, Jens Toornstra en Rick Karsdorp werden opgeroepen voor Oranje, waarbij die laatste niet helemaal ongeschonden uit de strijd kwam. Hij werd uit voorzorg op de bank gehouden tegen Italië. Karim El Ahmadi speelde met Marokko een Afrikaanse variant op De Klassieker. De Feyenoorder versloeg Ajacied Bertrand Traoré (Burkina Faso) met 2-0.

Voor de een pakte de interlandweek dus wat gunstiger uit dan voor de ander. Karsdorp zal hopen dat zijn liesproblemen meevallen, terwijl Jørgensen, Elia en Basaçikoglu juist baat hebben gehad bij rust. Aan de kant van de Amsterdammers zal de batterij van Ziyech weer zijn opgeladen, maar de vele internationals zullen met name ná De Klassieker de vermoeidheid in de benen gaan voelen. Komende woensdag wacht AZ, de weken erna moeten de Ajacieden door de week aan de bak tegen Schalke 04.

Hoe dan ook: het worden loodzware weken voor met name Ajax. Al zal een goed resultaat in De Klassieker tegelijkertijd een boost van vertrouwen en energie geven. The survival of the fittest: wie blijkt het sterkst?