Klassiekerbattle: Dolberg vs Jörgensen

De één heeft de toekomst, de ander de koppositie, op zowel de topscorersranglijst als de gewone ranglijst. Beiden zijn Deens. De hype omtrent Kasper Dolberg is misschien wel groter, maar het meeste dynamiet komt toch echt uit de sloffen van Nicolai Jörgensen. Dat bewijzen de statistieken.

De Klassieker van aankomende zondag is een strijd tussen de koploper en de uitdager, tussen Rotterdam en Amsterdam én minstens zozeer tussen Jörgensen en Dolberg. Tijd dus om de prestaties van beide Deense spitsen naast elkaar te leggen. De uitkomst is duidelijk: de negentienjarige Dolberg mag misschien de toekomst hebben; het heden is toch echt voor zijn zeven jaar oudere landgenoot.

Dolberg Jörgensen Doelpunten per 90 minuten 0,66 0,72 Assists per 90 minuten 0,25 0,40 Sleutelpasses per 90 minuten 0,86 1,73 Gecreëerde kansen per 90 minuten 1,12 2,13 Passes per 90 minuten 21,16 28,00 Passnauwkeurigheid 74% 76% Gewonnen duels 53,70% 46,03% Gewonnen luchtduels 43,48% 41,74%

Alleen wat duelkracht betreft kan Dolberg betere cijfers overleggen. Opvallend: de spits van Ajax scoort door de lucht beter, ondanks een lengteverschil van drie centimeter in het voordeel van Jörgensen (1.90 meter).



Aan de trefzekerheid, de passing en invloed van Jörgensen op het spel van Feyenoord kan Dolberg bij Ajax simpelweg niet tippen. Hij scoort minder, bereidt minder doelpunten en kansen voor, en wordt minder vaak in het spel betrokken.







Klassiekerbattle

Ajax 0 - 1 Feyenoord