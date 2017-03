'Kleintjes' passeren Nederland op historische FIFA-ranking

De ongekend slechte reeks onder Guus Hiddink en Danny Blind zorgde voor het mislopen van het EK 2016. Ook het WK van volgend jaar is ernstig in gevaar en lijkt niet meer haalbaar. Dankzij de slechte prestaties van de afgelopen vier jaar is Oranje gezakt naar een historische plaats op de officiële ranking van de FIFA. Sinds de laatste tussenstand is Nederland liefst elf plaatsen gezakt en staat het momenteel op de 32e plaats. Nog nooit stond Oranje zo laag. Landen als Brazilie en Duitsland zijn inmiddels ver buiten bereik, maar ook de volgende landen hebben Nederland gepasseerd.







Hongarije (31)

Er werd vaak lacherig gedaan over Gábor Király, jarenlang de doelman van de Hongaarse nationale ploeg. Toch stond hij met zijn joggingsbroek onder de lat tijdens het afgelopen EK, terwijl Jasper Cillessen en Jeroen Zoet dagelijks thuis op de bank zaten. Inmiddels is de veteraan gestopt in het nationale team, maar hielp hij Hongarije in de tussentijd wel naar de 31e plaats op de FIFA-ranking.







Iran (28)

Voor velen heeft het Iraanse team slechts twee bekende namen in de gelederen. Reza Ghoochannejhad en Alireza Jahanbakhsh spelen beiden in de Eredivisie. Desalniettemin is het een prima selectie en was Iran in 2014 aanwezig op het WK. Er werd zelfs bijna een punt gepakt tegen Argentinië, tot Lionel Messi het in blessuretijd op zijn heupen kreeg. Ook het WK van 2018 is binnen handbereik. Iran pakte dinsdag drie punten door met 1-0 van China te winnen en is na zeven wedstrijden nog altijd ongeslagen in de poule.







Noord-Ierland (27)

Het werd hét verhaal van het afgelopen EK. Will Grigg, de door iedereen geliefde cultheld, kwam geen enkele minuut in actie in Frankrijk. Door duizenden supporters, ook van de tegenstander, werd hij iedere wedstrijd toegezongen. De spits van Wigan Athletic mocht een aantal keer warmlopen, maar tot onvrede van alles en iedereen kwam het niet tot een invalbeurt. De Noord-Ieren staan niet bekend om hun verzorgde spel, maar met passie en strijd komt de ploeg een heel eind. In een lastige groep met Duitsland, Noorwegen en Tsjechië staat Noord-Ierland op een keurige tweede plaats. Misschien mag Grigg komende zomer dan eindelijk voor een volksfeest zorgen met een invalbeurt.



De volledige FIFA-ranking

1. Brazilië

2. Argentinië

3. Duitsland

4. Chili

5. Colombia

6. Frankrijk

7. België

8. Portugal

9. Zwitserland

10. Spanje

11. Polen

12. Italië

13. Wales

14. Engeland

15. Uruguay

16. Mexico

17. Peru

18. Kroatië

19. Egypte

20. Costa Rica

21. IJsland

22. Turkije

23. Slowakije

23. Verenigde Staten

25. Ecuador

26. Ierland

27. Noord-Ierland

28. Iran

29. Bosnië

30. Senegal

31. Hongarije

32. Nederland