'Chelsea en Manchester United azen op Kjaer'

Chelsea en Manchester United zouden interesse hebben om de verdediger op te halen in Istanbul. Ook Olympique Marseille wil hem graag overnemen. Sinds Kjaer in 2015 de overstap maakte van Lille naar Fenerbahce speelde hij ruim zeventig wedstrijden voor de Turkse topclub. Daarnaast heeft de 28-jarige Deen 66 interlands achter zijn naam staan, waarin hij drie keer trefzeker was.