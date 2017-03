Brazilië naar WK: de metamorfose van de Seleção

Inmiddels draait het als vanouds bij de Goddelijke Kanaries. Brazilië kwalificeerde zich dinsdag als eerste land voor het WK 2018 in Rusland. Paraguay werd moeiteloos met 3-0 aan de kant gezet door doelpunten van Coutinho, Neymar en Marcelo.



Het Braziliaanse voetbal zat even in een crisis, maar lijkt inmiddels de klap boven te zijn. Is er zo veel veranderd sinds die halve finale van 2014? We leggen de selecties van het WK 2014 en die van nu naast elkaar en bekijken de verschillen.



Doel

Toen: Julio César (FC Toronto), Jefferson (Botafogo), Victor (Atlético Mineiro)



Nu: Alisson (AS Roma), Weverton (Atlético Paranaense), Ederson (Benfica)



Een complete ommekeer in het doel bij Brazilië. Er is afscheid genomen van veteraan Julio César en gekozen voor een frisse wind. César verving destijds Dida onder de lat, maar kampte vaak met een wisselvallige vorm. Ook op het WK van 2014 maakte hij geen beste indruk. Alisson is slechts 24 jaar oud, maar stond tegen Paraguay in de basis. Hij gaat de komende jaren de concurrentie aan met de 23-jarige Ederson om de titel van eerste doelman. Voldoende talent en perspectief dus.





Julio César verdedigde het Braziliaanse doel 87 keer



Verdediging

Toen: Dante (Bayern München), David Luiz (Chelsea), Thiago Silva (PSG), Henrique (Napoli), Dani Alves (FC Barcelona), Maicon (AS Roma), Marcelo (Real Madrid), Maxwell (PSG)



Nu: Gil (Shandong Luneng), Marquinhos, (PSG), Thiago Silva (PSG), Miranda (Internazionale), Dani Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético Madrid), Marcelo (Real Madrid)



Ook in de verdediging zijn er veel oudgedienden vervangen door fris bloed. Dante, Maicon, Maxwell en Henrique zijn uit beeld geraakt en over de top van hun carrière heen. Dani Alves lijkt ook bezig aan zijn laatste tijd bij de Seleção. Marquinhos is het grootste aanstormend talent in de verdediging. De 22-jarige speler van Paris Saint-Germain is een meer dan bekwame vervanger voor de niet opgeroepen David Luiz. Toch is hij de enige jonge verdediger in de huidige selectie. Fagner, ex-PSV, is inmiddels ook 27 jaar oud.





Geen plaats in de selectie voor de uitstekend spelende David Luiz



Middenveld

Toen: Luiz Gustavo (VfL Wolfsburg), Oscar (Chelsea), Paulinho (Tottenham Hotspur), Ramires (Chelsea), Willian (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Hernanes (Internazionale)



Nu: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Giuliano (Zenit), Renato Augusto (Beijing Guoan), Diego (Flamengo), Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea)



Wederom een complete metamorfose. Casemiro verkeert bij Real Madrid in absolute topvorm en vormt de ruggengraat van het Braziliaanse middenveld. Opvallend is de plaats voor Diego in de huidige selectie. De aanvallende middenvelder is nog altijd pas 32 jaar oud, maar speelt al een tijdje niet meer op topniveau. Met Philippe Coutinho hebben de Brazilianen een van de grootste talenten van de wereld in huis. Er wordt dan ook verwacht dat hij op korte termijn naar Barcelona verkast.





Casemiro beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak



Aanval

Toen: Bernard (Shakhtar Donetsk), Fred (Fluminense), Hulk (Zenit Sint Petersburg), Jo (Atlético Mineiro), Neymar (Barcelona)



Nu: Neymar (Barcelona), Douglas Costa (Bayern München), Roberto Firmino (Liverpool), Diego Souza (Sport)



De Braziliaanse aanvalslinie werd tijdens het WK van 2014 vaker uitgelachen dan toegejuicht. Neymar liet af en toe nog mooie dingen zien, maar de rest speelde het hele toernooi ver ondermaats. Vooral Fred stond symbool voor de aanvallende onkunde bij de Brazilianen. Tegenwoordig kan Dunga beschikken over een aantal fantastische spelers. Neymar, Douglas Costa en Firmino spelen wekelijks de sterren van de hemel. En dan zit wonderkind Gabriel Jesus er dankzij een blessure nog niet eens bij...





Fred werd tijdens het WK 2014 door alles en iedereen belachelijk gemaakt



Veel spelers van de Braziliaanse selectie spelen een geweldig seizoen bij de clubs waar ze actief zijn. Als ze deze vorm kunnen vasthouden tot komende zomer mogen we Brazilië zeker tot de absolute topfavorieten voor de eindwinst rekenen. Aan motivatie geen gebrek. De Brazilianen zullen er alles aan doen om zich te revancheren voor de blamage van 2014.