#FanTalk: "Diep in zijn hart is en blijft Bosz altijd Feyenoorder"

Hoe denken de supporters eigenlijk over de rivaliserende club? Arco Gnocchi, Ajax-supporter en programmaontwikkelaar bij BNN, en Eus Roovers, Feyenoord-supporter en kinderboekenschrijver, komen iedere dag tot de Klassieker aan het woord.

Zeg eens, Arco. Welke Feyenoorder mag best naar Ajax komen?

"Die Nicolai Jörgensen heeft bij aankomst zijn jas opgehangen, is begonnen met doelpunten maken en is daar niet meer mee opgehouden. Erg handig om te hebben, zo'n no-nonsense spits. Maar dan juich ik uiteindelijk toch liever voor de jonge, minder stabiele, maar o zo veelbelovende Kasper Dolberg.

"Zo'n Jens Toornstra en Eric Botteghin, zo belachelijk degelijk. Af en toe ben ik echt jaloers op hoe stabiel die Opel Astra Station-selectie van ze naar de eindstreep tuft. Karim El Ahmadi zouden we goed kunnen gebruiken als ons middenveld weer eens zonder benzine naar de vluchtstrook sputtert. Maar nee, het is allemaal niks voor mij. Ik ga dan maar voor de verhuurde Warner Hahn. Hij zou een goede opvolger zijn van Diederik Boer of een concurrent voor André Onana."

En jij Eus? Welke Ajacied zou jij naar De Kuip halen?

"De trainer, Peter Bosz. Hij weet wat het is om kampioen te worden met Feyenoord. En diep in zijn hart is en blijft hij voor altijd Feyenoorder. Niet voor niets deed hij in het verleden uitspraken als: 'Na Feyenoord is alles minder' en 'Als ik dan toch moet verliezen, dan maar van Feyenoord.'"