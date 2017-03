De vijf mooiste Feyenoord-goals van eerdere edities

De ArenA is, getuige de statistieken, niet een plaats waar Feyenoord graag voetbalt. Niet voor niets wonnen de Rotterdammers in 2005 voor het laatst in de hoofdstad. Dat weerhield Feyenoord er niet van enkele prachtige doelpunten te maken in het verleden. Een top 5.

5. Jon Dahl Tomasson 2000/01

De wedstrijd die van David Connolly een Feyenoord-spits maakte, die voor altijd in de hoofden van de supporters blijft zitten. Het was echter Jon Dahl Tomasson die met een uitgekiende counter het duel definitief op slot gooide.

4. Denny Landzaat 2009/10

De goal van Denny Landzaat was als een vallende ster in een donkere tunnel. Een klein beetje licht, maar het was ook zo weer verdwenen. De middenvelder scoorde met een prachtige stiftbal na een dito assist van Giovanni van Bronckhorst. Veel waarde had de goal niet, want het duel zou eindigen in een 5-1 overwinning voor Ajax.

3. Mario Been 1986/87

Met onder andere Frank Rijkaard, Marco van Basten en Jan Wouters in de gelederen leek niets in de weg te staan dat Ajax met de overwinning aan de haal zou gaan, maar het liep anders. Feyenoord liep uit naar een 0-2 voorsprong door een doelpunt van René Hofman en een eigen goal van Aron Winter. Ajax maakte nog wel de aansluitingstreffer via Van Basten, maar Mario Been besliste met een wonderschone vrije trap de Klassieker.



Vanaf 2min50

2. Mike Obiku 1994/95 Beker

Een van de meest historische doelpunten in de recente geschiedenis van Feyenoord. Tegen het schier onverslaanbare Ajax van midden jaren 90 was het Mike Obiku die de hoofdrol opeiste. De Nigeriaan liet Danny Blind en Frank Rijkaard zijn hielen zien in de verlenging. Door het doelpunt van de spits plaatste Feyenoord zich voor de volgende ronde van de beker, die het overigens ook zou winnen dat seizoen.

1. Peter Houtman 1983/84 Beker

De omhaal van Peter Houtman; het is een doelpunt die in alle compilaties met mooie doelpunten zijn plaats vindt. De huidige stadionspeaker van Feyenoord kreeg de bal iets achter zich, dacht niet na en nam de bal vol op de pantoffel. Eerder nog dat jaar had Feyenoord een oorwassing gehad in het Olympisch Stadion, want het was het seizoen van de 8-2 nederlaag; het laatste jaar dat Feyenoord de dubbel won. Over twee wedstrijden was Feyenoord uiteindelijk te sterk in de beker. Thuis maakte Houtman er ook twee.



Vanaf 0.58