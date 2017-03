'Wonderjurist' Feyenoord verliest legendarische status

Joris van Benthem, dé huisadvocaat van Feyenoord, bouwde de laatste jaren een haast legendarische status op in Rotterdam. Vandaag, op 30 maart 2017, blijkt toch niet alles wat de jurist aanraakt in goud te veranderen: Tonny Vilhena is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, en mist zondag sowieso de Klassieker tegen Ajax.

Drie duels brommen, waarvan één voorwaardelijk. Dat was donderdagochtend de uitspraak van de beroepscommissie van de KNVB. Een lagere straf dan het schikkingsvoorstel van drie wedstrijden van de aanklager, maar volgens Van Benthem nog altijd veel te gortig. "Er is onvoldoende bewijs voor een veroordeling", zei Van Benthem over de vermeende elleboogstoot die Vilhena begin maart uitdeelde aan Sparta Rotterdam-spits Mathias Pogba.

Door schorsing van Vilhena valt Van Benthem, aan wie een bijzondere gave werd toegedicht, toch wel een beetje van zijn voetstuk. De jurist werd door Feyenoord-fans aanbeden, zijn naam prijkte op menig thuistenue en zijn beeltenis werd zelfs gefotoshopt naast de twee hoofdrolspelers van Suits, de bekende Amerikaanse advocatenserie. Vorig seizoen werd Van Benthem toegezongen door supporters en er schenen zelfs fans rond te lopen met het idee om hun volgende tatoeage te wijden aan de 'wonderjurist'.

Niet voor niets. Hoewel Van Benthem al jarenlang bij Feyenoord komt, verwierf hij vorig seizoen pas écht faam door een paar knappe, juridische kunstjes. Hieronder zijn ze te lezen:

Rick Karsdorp: vrijspraak

De aanklager betaald voetbal wilde Rick Karsdorp in augustus 2015 voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, schorsen. De verdediger beging een tackle op FC Utrecht-verdediger Christian Kum en volgens de voetbalbond was er sprake van 'ernstig gemeen spel'. Van Benthem haalde tijdens de zitting vergelijkbare overtredingen aan, waarvoor slechts geel werd gegeven. Hierdoor werd Karsdorp vrijgesproken.

Eljero Elia: vrijspraak

In september 2015 wilde de aanklager betaald voetbal Eljero Elia schorsen. De vleugelaanvaller van Feyenoord zou in een wedstrijd van het tweede elftal tegen SC Cambuur een tegenstander een kopstoot gegeven of geslagen hebben. Twee scheidsrechters spraken allebei van een ander voorval en het incident werd niet opgeschreven op het wedstrijdformulier. Dit merkte Van Benthem op en wegens 'een vormfout' werd Elia uiteindelijk vrijgesproken.

Michiel Kramer: vrijspraak

Feyenoord-aanvaller Michiel Kramer kreeg in oktober 2015 een straf van de aanklager betaald voetbal opgelegd. De spits zou Ted van de Pavert, speler van De Graafschap, geslagen hebben. Feyenoord ging destijds opnieuw in beroep. Van Benthem haalde bewegingswetenschapper Jo de Ruiter erbij en die weerlegde dat er sprake zou zijn van 'een slaande beweging'. Ook Kramer werd vrijgesproken.