Klassiekerbattle: Onana vs Jones

Afrika tegen Oceanië, jong tegen oud: de tegenstellingen tussen Onana en Jones zijn evident. Overeenkomsten zijn er ook, zoals de onverwachte overtuiging waarmee beide sluitposten zich opwerkten tot de onbetwiste eerste keus onder de lat. Maar wie van de twee presteert dit seizoen beter? De statistieken geven antwoord.

Onana Jones Clean sheets per 90 minuten 0,54 0,58 Tegendoelpunten per 90 minuten 0,58 0,46 Reddingen per 90 minuten 1,79 2,21 Reddingen per tegendoelpunt 3,31 4,82 Reddingen met de vuist per 90 min 0,29 0,96 Klemvast per 90 minuten 1,71 2,88 Passnauwkeurigheid 80% 73% Gemiddelde passlengte 27 meter 46 meter

Net als in Deel I van deze battleserie, tussen Kasper Dolberg en Nicolai Jörgensen, verslaat ervaring talent. En Rotterdam verslaat Amsterdam. Jones houdt vaker zijn doel schoon en verricht meer reddingen, zowel per vuist als per vangbal.



Op het eerste gezicht lijkt Onana de betere in balbezit, maar nadere bestudering geeft een ander beeld weer. Het feit dat Onana zuiniger is aan de bal is te verklaren aan de hand van de gemiddelde afstand die zijn passes beslaan. Jones kiest vaker voor een verre optie en levert daardoor in aan passnauwkeurigheid. Onana kiest vaker voor de simpele oplossing door de bal in te leveren bij de meest nabije teamgenoot. In de belangrijkste taak van hun taakbeschrijving, de bal tegenhouden, is de 35-jarige Jones zijn vijftien jaar jongere tegenstander ruimschoots de baas.



Klassiekerbattle

Ajax 0 - 2 Feyenoord