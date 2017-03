"Mo Dahoud qua talent te vergelijken met Marco Reus"

Manchester City, Liverpool, Juventus. Naar verluidt hengelden ze allemaal naar Mahmoud Dahoud van Borrussia Mönchengladbach. Het is echter Borussia Dortmund dat komende zomer met de 21-jarige spelverdeler aan de haal gaat. Wat kunnen we van 'Mo' Dahoud verwachten? We spraken erover met Gladbach-expert Roel Brouwers.

Twee seizoenen lang deelde Brouwers, zelf tussen 2007 en 2016 actief in Mönchengladbach, het kleedlokaal met Dahoud. "Ik lees het toevallig net", zegt Brouwers aan de telefoon tegenover ELF Voetbal. "Ik had liever gezien dat hij gewoon in Gladbach was gebleven. Hij is een jonge speler met heel veel talent. Erg jammer dat hij weggaat."

Logische stap

Dortmund maakte de komst van Dahoud donderdagmiddag bekend, maar over de transfersom laat het niets los. Volgens diverse media betalen Die Schwarzgelben circa €12 miljoen voor de controleur, wiens contract bij Mönchengladbach nog tot medio 2018 liep. "Maar als hij niet wil bijtekenen, dan is de logische stap verkopen", aldus Brouwers, die voorheen bijna dagelijks met Dahoud op het trainingsveld stond.

Aanvallend een topspeler

Brouwers weet wat de kwaliteiten zijn van Dahoud, die de gehele jeugdopleiding van Mönchengladbach doorliep. "Hij heeft heel veel inzicht, goede techniek aan de bal, kan iemand vrij voor de keeper zetten, kan een man uitspelen en zo een meerderheid creëren", somt Brouwers op. "Ik denk wel dat hij verdedigend nog veel kan leren, maar aanvallend is het een topspeler." Op cursus bij Roel? "Ik was niet zo goed in aanvallen, dus misschien hadden we nog veel van elkaar kunnen leren ja. Haha!"

Reus een ander type

Met de transfer treedt Dahoud, wiens roots in Syrië liggen, in de voetsporen van Marco Reus. In 2012 maakte laatstgenoemde namelijk de stap van Mönchengladbach naar Dortmund. "Natuurlijk is Reus een ander type speler, Dahoud speelt meer naar achteren en komt niet vaak alleen voor de keeper. Maar qua talent zijn ze wel te vergelijken."

Hieronder een doelpunt van Dahoud in het Europa League-tweeluik tegen Schalke 04: