'West Ham en Spurs strijden om Tosun'

Cenk Tosun kan rekenen op interesse uit Londen. West Ham United en Tottenham Hotspur zouden gecharmeerd zijn van de 25-jarige spits, zo meldt Turkish Football. Slaven Bilic, manager van The Hammers, heeft de spits in zijn tijd bij Besiktas reeds twee seizoenen onder zijn hoede gehad.

Tosun verkeert in een uitstekende vorm. De Turkse spits is met zestien doelpunten momenteel topscorer van de Süper Lig, met een voorsprong van drie doelpunten op Vagner Love. Ook bij de nationale ploeg is hij op schot. Vrijdag was hij tweemaal trefzeker in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland.