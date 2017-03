Feyenoord: 'J2' hijgt in de nek van 'K2'

De laatste keer dat Feyenoord won in de Amsterdam ArenA was in 2005 (1-2). Destijds verzorgde het befaamde spitsenduo 'K2', bestaande uit Salomon Kalou en Dirk Kuyt, de gehele productie. Hoe steekt dat goudenkoppel af bij de twee meest rendabele Feyenoorders van dit seizoen: Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra? Jörgensen en Jens, oftewel: 'J2'.

K2 voetbalde natuurlijk in een andere tijd dan J2, hadden andere teamgenoten en andere tegenstanders. Daarnaast staat Toornstra slechts af en toe in de voorhoede, maar veel vaker op het middenveld. Om toch een soort van vergelijking te trekken, kijken we puur naar de productie van de koppels



J2

Na 27 Eredivisie-speelrondes staat Nicolai Jörgensen op negentien doelpunten en twaalf assists. Toornstra scoorde dit seizoen al tien goals en fungeerde acht keer als aangever. Bij elkaar zijn Jörgensen en Toornsta dus goed voor 29 goals en twintig assists. Met nog zeven competitieduels te gaan is J2 bij 49 goals betrokken.

K2

In seizoen 2005/06, na 27 speelrondes, stond Kuyt op negentien goals en achttien assists. Kalou stond op dertien treffers en zeven assists. Bij elkaar was het goudenkoppel dus goed voor 32 goals en 25 assists. K2 was met nog zeven competitieduels te gaan al betrokken bij 57 doelpunten.

Inhaalslag mogelijk

J2 komt puur qua rendement dus nog niet in de buurt van het legendarische K2, al scheelt het niet heel veel. Overigens scoorde K2 in de laatste zeven competitieduels amper, dus J2 kan nog een inhaalslag maken, langszij komen en K2 misschien zelfs inhalen.

In ere hersteld

Vorig jaar leek 'K2' overigens bijna in ere hersteld te worden, maar alleen Kuyt keerde terug naar Feyenoord. Kalou verlengde recent zijn contract bij het Duitse Hertha BSC tot medio 2020. De 31-jarige Kalou zei vorig jaar wel graag zijn voetballoopbaan af te sluiten bij Feyenoord.

Hieronder kunnen Feyenoorders even genieten van hun laatste zegepartij in de Amsterdam Arena: