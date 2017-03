Zit de beste mandekker van Ajax zondag wéér op de bank?

Over zijn voorhoede en middenveld zal Peter Bosz voor de kraker van zondag nauwelijks hoofdbrekens hebben. Maar hoe zal zijn achterhoede er in De Klassieker uit komen te zien? Wat doet de Ajax-trainer bijvoorbeeld met de man in vorm, Kenny Tete?

Het was een vreemde gewaarwording, dinsdagavond in de Amsterdam ArenA. Van de vier beschikbare Ajax-verdedigers gunde interim-bondscoach Fred Grim slechts Kenny Tete een basisplaats. Uitgerekend de verdediger die bij zijn club op de reservebank zit weg te kwijnen.

Wie de rechtsback zag voetballen tegen Italië kan zich nauwelijks voorstellen dat Tete tweede keus is in Amsterdam. Geen enkele Italiaan slaagde erin om de Ajacied te passeren. Maar toch is het echt zo: Tete moet bij Ajax Joël Veltman voor zich dulden.



FATA MORGANA

Na de kansloze uitschakeling in de voorronde van de Champions League besloot Peter Bosz de Amsterdamse achterhoede fiks te reviseren. Het gesleutel aan de Ajax-defensie kostte rechtsback Kenny Tete zijn plek. Voor de ras-Ajacied braken zware tijden aan. Daar zat hij dan, met zijn vier interlands.

Zo spectaculair als Tete in 2015 doorbrak, zo snel raakte hij in de vergetelheid. Oranje was als een fata morgana, Jong Ajax werd zijn podium. Ja, hij mocht opdraven in het bekertoernooi en in de Europa League. Het kan raar lopen in het leven. En altijd waren daar die vragen, gek werd hij ervan.

Tegenover ELF, na afloop van Nederland-Italië: "Natuurlijk is het frustrerend. Het liefst wil ik iedere week voetballen, altijd. Maar de trainer moet wel in je geloven. Meer wil ik er niet over zeggen."



OPKOMEN

Veel redenen om Tete op te stellen had Peter Bosz niet, gezien de cijfers. De Amsterdamse defensie hield dit seizoen opvallend vaak de nul. Maar in de dubbele ontmoeting met FC Kopenhagen zat de Ajax-trainer wegens schorsingen en blessures ineens krap in zijn verdedigers. Het opende de deur voor een rentree van Tete.

En wat voor een rentree. Vooral in de thuiswedstrijd was het spel van de 21-jarige Amsterdammer een lust voor het oog. Tete gaf zijn tegenstander geen centimeter de ruimte en stoomde opvallend vaak mee naar voren. Hij oogde gedreven, getergd bijna. "Natuurlijk kan ik ook aanvallend spelen. Al die gasten van de media zitten elkaar maar een beetje na te praten. Ik zou niet kunnen opbouwen, ik heb geen voorzet. Nou, oordeel zelf zou ik zeggen."



KEUZE

Met Tete in de ploeg werd Kasper Dolberg een aantal keren via de flanken bediend. Hij roemde het samenspel met Chelsea-huurling Traoré, de laatste maanden veelvuldig bekritiseerd. "Dat ging goed ja, het is lekker om met Bertrand samen te spelen. We voelen elkaar aan."

Bosz, die de interland tegen Italië ook aandachtig zal hebben gevolgd, heeft er dus een probleem bij. Over drie posities in zijn defensie valt te discussiëren. Durft hij het aan om met Matthijs de Ligt te starten? De tiener kende een ongelukkig Oranje-debuut en ging tegen Excelsior bij de tegentreffer ook al niet vrijuit. Als Bosz het aandurft, dan schuift Nick Viergever waarschijnlijk door naar de linksbackpositie. Zo niet, dan speelt hij met het centrum Sánchez/Viergever en staat Daley Sinkgraven linksback.

Maar wie is zondagmiddag de bewaker van Eljero Elia? Joël Veltman, bijna het hele seizoen de eerste optie. Of toch Kenny Tete, de man in bloedvorm. Tete: "Daar hou ik me niet mee bezig. Maar geloof me: ik ben er klaar voor. Dat ben ik eigenlijk altijd wel. Maar nu helemaal."