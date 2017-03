Opmerkelijke Klassieker-prestaties uit het verleden

Voor spelers die nooit erg in de aandacht staan bij Feyenoord of Ajax is de klassieker een uitgelezen kans zich onsterfelijk te maken. Een aantal opvallende prestaties uit het recente verleden:

De beslissing van John van Loen

John van Loen is een van de weinige spelers die de overstap maakte van Ajax naar Feyenoord. De lange spits kwam bij de Rotterdammers in een selectie met onder anderen Joszef Kiprich, Gaston Taument en John de Wolf. Zomaar drie spelers die hij ruim een jaar eerder voor zijn overstap nog tot wanhoop had gedreven. In de klassieker van 1991/92 maakte Van Loen de derde goal namens Ajax. Het betekende de beslissing. Namens Feyenoord scoorde de Utrechter nooit in De Klassieker.

De 'dolk in de rug' van Peter van Vossen

Peter van Vossen is een van de weinige oud-Ajacieden die later een favoriet werd bij Het Legioen. Het laatste kampioenschap van Feyenoord zal daar ongetwijfeld bij hebben meegeholpen. Van Vossen was linksbuiten ten tijde van die titel, maar van de Zeeuw is ook bekend dat hij in zijn jeugd een voorliefde had voor de club uit Rotterdam. Toch kende Van Vossen in zijn Ajax-jaren weinig mededogen met zijn 'favoriete club'. Twee keer scoorde hij namens Ajax in een Klassieker, waarvan een in Amsterdam. De aanvaller produceerde in het seizoen 1994/95 de derde treffer.



De fraaie goal van Peter van Vossen vanaf 2min50

De eerste van Gerald Sibon

Je eerste doelpunt maken voor Ajax en dan ook nog eens tegen Feyenoord. Het overkwam Gerald Sibon in het seizoen 1998/99. Juist, het kampioensjaar van Feyenoord. Een week eerder waren de Rotterdammers kampioen geworden, maar in de ArenA leek het er soms op of er te veel gefeest was. Ze verlieten het veld weer dronken, maar niet door de drank, maar door het spel van Ajax. Het zou uiteindelijk 6-0 worden, mede door de goal van Sibon. Het was een kleine pleister op een enorme wond dat jaar, want Ajax eindigde zesde in de competitie.

De wedstrijd van David Connolly

Wie is de Ier die zijn faam bij Feyenoord dankt aan een wedstrijd? Het zou een goede vraag zijn tijdens een voetbalquiz. Het antwoord: David Connolly. De Engels Ierse aanvaller kwam in 1997 over van Watford, maar wist nooit echt potten te breken in Rotterdam. Tenminste, niet bij Feyenoord. Bij Excelsior liep Connolly bijna een op een in de competitie. Nooit had hij een heldenstatus bij Feyenoord, tot 13 mei 2001. Toen stond Ajax-Feyenoord op het programma. Met twee doelpunten was Connolly de gevierde man in de 3-4 overwinning. Het was een van zijn laatste wedstrijden voor Feyenoord. Die prestatie in Amsterdam heeft er voor gezorgd dat Connolly voor altijd in de harten van de Feyenoord-fans is gesloten.

De fopduik van Nikos Machlas

Een jaar na de wederopstanding van Connolly leek Feyenoord wederom op weg naar een overwinning in de ArenA. Leonardo had Feyenoord in de slotfase op voorsprong geschoten, maar van de 85ste minuut van dat duel zal menig Feyenoord-fan nog een nachtmerrie hebben. Een schot van afstand werd halfgekeerd door doelman Edwin Zoetebier. In de nastoot ging de keeper op onorthodoxe wijze naar de bal. Met de benen vooruit gaf hij Nikos Machlas de kans een penalty te versieren. Ondanks dat de Griek amper werd geraakt legde scheidsrechter Dick Jol de bal op de stip. De elfmetertrap werd vervolgens feilloos benut door Andre Bergdolmo. Mede door deze duikeling wist Feyenoord pas twee keer te winnen in de ArenA deze eeuw.

De opleving van Tim Vincken

De laatste tien jaar heeft Feyenoord menigmaal een kansloze wedstrijd gespeeld in het hol van de leeuw. Een aantal uitslagen: 3-0, 2-0 en 5-1. In 2006/07 eindigde het duel in 4-1 in het voordeel van Ajax. Toch was er een speler die zich aan de malaise onttrok bij Feyenoord: rechtsbuiten Tim Vincken. Eindelijk volledig fit en in de basis, nadat Joonas Kolkka met griep moest afhaken, liet de rechtsbuiten directe tegenstander Urby Emanuelson meerdere keren zijn hielen zien. Vincken, momenteel actief bij Capelle, was een ware plaag voor Emanuelson. Het resulteerde in de assist op Angelos Charisteas, maar daar bleef het dan ook bij. De wedstrijd zou uiteindelijk niet in de boeken gaan als de wedstrijd van Vincken, maar de match waarin Wesley Sneijder een hattrick maakte.

De doorbraak van Viktor Fischer

De naam Viktor Fischer zong al maanden rond in de ArenA. Met de Deen had Ajax een absolute parel in de jeugd lopen. Eerder dat seizoen had hij zijn debuut gemaakt voor Ajax en schoot de aanvaller als een komeet de hoogte in. Dat alles kwam samen thuis tegen Feyenoord. Fischer was de absolute smaakmaker in het duel met Feyenoord en wist twee keer het net vinden. Ongetwijfeld zal hij er nog wel eens aan terugdenken, want momenteel slijt Fischer zijn dagen meestal op de bank van Middlesbrough. Hij speelde dit seizoen twaalf potjes, waarin hij twee beslissende voorzetten gaf.