#FanTalk: "Dirk Kuyt is de Donald Trump onder de voetballers"

Hoe denken de supporters eigenlijk over de rivaliserende club? Arco Gnocchi, Ajax-supporter en programmaontwikkelaar bij BNN, en Eus Roovers, Feyenoord-supporter en kinderboekenschrijver, komen iedere dag tot de Klassieker aan het woord.

Eus, wie is volgens jou de minst sympathieke speler van Ajax?

"Haben Sie eine Stunde? Ajacieden zijn per definitie onsympathiek, zelfs als ze wel sympathiek zouden zijn. Oh wacht, ik ken toevallig wel één sympathieke Ajacied. Bernhard Lindeman Mogot, heet hij. Al vele jaren Ajax-fan. Prima kerel.

"Maar om op de vraag terug te komen: ik denk dat Joël Veltman dan toch wel de kroon spant. Matennaaiertje, zeikerdje, hockeyhoofd, arrogant, last van zelfoverschatting. Kortom, hij past wel goed bij die club. Al moet ik erbij zeggen: dat eigen doelpunt in blessuretijd in de bekerwedstrijd, dat deed 'ie dan wel weer knap. haha."

En wie is de minst sympathieke Feyenoord-speler, Arco?

"Als ik Dirk Kuyt zie word ik letterlijk onpasselijk. Zo'n intens vermoeiende vent, echt niet te doen. De Donald Trump onder de voetballers. Geen twijfel over mogelijk."

Morgen: welke speler van jouw club zou je aan de aartsrivaal verkopen?