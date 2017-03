Warner Hahn: "Ik ga niet zomaar terug naar Feyenoord"

Eind 2016 was Warner Hahn dan eindelijk hersteld van de kruisbandblessure die hem bijna een jaar aan de kant had gehouden. Uitzicht op veel speeltijd had hij bij Feyenoord echter niet: Brad Jones draaide een geweldig seizoen en ook Kenneth Vermeer was bijna hersteld van zijn blessure. Een verhuur aan Excelsior was de oplossing.

"Het bevalt hier erg goed. De mensen hier zijn vriendelijk, maar tegelijkertijd wil iedereen ook hard werken. In het begin kwam het er voetballend nog niet helemaal uit, maar ook dat gaat steeds beter," vertelt de 24-jarige sluitpost tegenover ELF Voetbal. Met Hahn op doel bezet Excelsior momenteel de 15e plek in de Eredivisie, maar de club gaat nog een spannende strijd tegen degradatie tegemoet. "We gaan het zeker redden. Als ik zie hoe we voetballen, welke kwaliteiten we hebben, dan moeten we de nacompetitie makkelijk kunnen ontlopen."



Feyenoord

Twee sterke seizoenen bij FC Dordrecht leverden Hahn in 2014 een transfer naar Feyenoord op. Daar maakte de keeper tot nu toe echter nog geen minuten. "Ik ben toen naar Feyenoord gekomen om de strijd met Erwin Mulder aan te gaan. Die strijd is er nooit van gekomen omdat toen ook Kenneth Vermeer gehaald werd." Na de onverwachte komst van Vermeer werd besloten om Hahn voor een jaar te verhuren aan PEC Zwolle. "Dat is een goed jaar voor me geweest. Ik heb veel gespeeld en zelfs de beker gewonnen."





Na een geslaagd seizoen keerde Hahn terug in De Kuip. Dit keer kon hij echt de strijd om de plek onder de lat aangaan, Kenneth Vermeer was zijn concurrent. Hoewel Hahn dat seizoen opnieuw geen minuten mocht maken, kijkt hij toch tevreden terug. "Het was een goed jaar. Feyenoord was erg tevreden en mijn contract werd verlengd. Maar toen kwam die blessure..."



In januari 2016 speelde Hahn met Jong Feyenoord tegen Jong Cambuur. In die wedstrijd scheurde hij zijn voorste kruisband. De blessure zou de doelman tot november aan de kant houden. "Bijna een jaar niet voetballen, dat doet heel veel pijn. Ik wilde weer spelen, weer genieten van het spelletje. Daarom ben ik naar Excelsior gegaan." Al met al is zijn carrière tot nu toe nog niet gelopen zoals hij had gewild. "Of ik daarvan baal? Nee. Dingen lopen zoals ze lopen. Natuurlijk, als ik m'n blessure had kunnen voorkomen had ik het gedaan, maar zulke dingen gebeuren nu eenmaal."



Volgend seizoen

Wat het volgende seizoen zal brengen weet Hahn nog niet. Het liefst zou hij bij Feyenoord onder de lat staan, maar met Jones en Vermeer heeft hij daar twee sterke concurrenten. "Ik ga niet zomaar terug; ik wil perspectief hebben. Ik kan je vertellen: op de bank zitten is helemaal niks. Ik wil spelen en mezelf ontwikkelen." Eén ding weet Hahn wel zeker. "Ik blijf niet bij Excelsior. Ik wil hogerop, dat lijkt me niet meer dan logisch. Ik heb het hier heel erg naar m'n zin, maar ik wil wel stappen maken."





De doelman van Excelsior leeft in het nu. "Er is zoveel dat ik nog wil bereiken in mijn carrière, maar ik heb vorig jaar geleerd dat er weinig te plannen valt. Ik geniet van elke week dat ik op het veld sta en ik zie wel wat er op m'n pad komt."