Ajax - Feyenoord, de 8-2 die niks uitmaakte

Zondag spelen Ajax en Feyenoord in de ArenA tegen elkaar in een Klassieker die waarschijnlijk bepalend zal zijn voor de landstitel. De grote rivalen speelden een kleine tweehonderd wedstrijden tegen elkaar. Hieronder een hele speciale.

Wonderlijk maar waar. In de laatste drie seizoenen waarin Feyenoord de landstitel binnenhaalt, wordt in Amsterdam steeds een catastrofaal grote nederlaag geleden. Bij de landstitel van 1999 hoort een 6-0 nederlaag tegen Ajax, bij die van 1993 een 5-2 verlies. En bij het Cruijff-kampioenschap van 1984 hoort die bijna ongelofelijke 8-2 uitslag van 18 september 1983.

Precies 709 officiële wedstrijden speelde Johan Cruijff in zijn formidabele loopbaan. Verreweg de meeste voor Ajax, maar ook vier tégen de Amsterdammers. Allemaal voor Feyenoord in zijn laatste actieve seizoen als voetballer. In het voorjaar van 1983 had Ajax met Aad de Mos als trainer en Johan Cruijff als dirigent de dubbel gewonnen. Cruijff wil er nog wel een jaar aan vastplakken, maar verlangt een bedrag van 1,3 miljoen gulden voor een nieuwe overeenkomst. Voorzitter Harmsen bezwijkt niet onder de druk en de kritiek van de fans en oordeelt dat Ajax met opkomende talenten als Van Basten, Silooy en Van 't Schip en ook met de net aangetrokken Ronald Koeman van FC Groningen genoeg talent heeft om het zonder Cruijff te kunnen stellen.

'Pik in', zo reageert Feyenoord. De van revanchegevoelens overlopende Cruijff verhuist van De Meer naar De Kuip en gaat spelen met het rugnummer tien van Wim van Hanegem, die in zijn rol als elftalbegeleider waarschijnlijk de eerste Feyenoorder is die zich realiseert hoeveel de Rotterdamse spelers nog van Cruijff kunnen leren.

Na een moeizame start leert Cruijff zowel trainer Thijs Libregts als zijn medespelers inderdaad hoe de club het beste van zijn kwaliteiten gebruik kan maken. Zijn recept: laat een speler (het werd Stanley Brard) voor mij het vuile werk opknappen, dan doe ik de rest. Om zijn punt heel duidelijk te maken waren er drie wedstrijden nodig: een dubbele nederlaag met Tottenham Hotspur in de UEFA Cup en die wedstrijd in het Olympisch Stadion tegen Ajax.

Na negentig ongelofelijke minuten staat er een eindstand van 8-2 op het bord, Feyenoords grootste nederlaag ooit in een Klassieker. Jesper Olsen, Marco van Basten en Peter Boeve zorgen die zondagmiddag binnen 24 minuten voor een 3-0 stand. De achterstand is voor Feyenoord een inspiratie. Cruijff & co vliegen Ajax naar de keel en scoren via Ruud Gullit en Henk Duut nog twee keer voor de rust.

In het begin van de tweede helft wachten de veertigduizend toeschouwers op de gelijkmaker die onontkoombaar lijkt. Maar die niet valt. Sterker nog, na een hoekschop zorgt Keje Molenaar voor een vierde Ajax-treffer. Nóg geeft Feyenoord niet op; blind rennen de Rotterdammers naar voren, negerend dat in de verdediging gat na gat valt. Ondanks alle goede bedoelingen van Cruijff en Gullit scoort Feyenoord niet meer. Ajax daarentegen geniet optimaal van alle vrijheid en zorgt in het laatste kwartaal via Ronald Koeman (penalty), Marco van Basten, Jesper Olsen en weer Marco van Basten voor een verdubbeling van de productie. Ondanks de duidelijke 8-2 cijfers zijn Cruijff en Van Hanegem niet onder de indruk. "Schrijf maar op, Feyenoord wordt kampioen", zegt de laatste tegen de wachtende pers.

De Kromme krijgt gelijk. Feyenoord wordt dat seizoen inderdaad niet alleen kampioen, de club wint zelfs de dubbel. Onder meer na twee bekerwedstrijden tegen Ajax. Op 1 februari 1982 moet Feyenoord weer naar Amsterdam. De Rotterdammers blijken veel geleerd te hebben van die 8-2 en houden de score vrij moeiteloos op 2-2. De replay, twee weken later in De Kuip, wordt door Feyenoord na verlenging met 2-1 gewonnen. En als Ajax een week na die bekerzege ook in competitieverband vrij eenvoudig wordt geklopt (4-1; één goal van Cruijff) ligt de weg richting titel helemaal open en was die grote nederlaag in Amsterdam uiteindelijk zonder betekenis geweest. Net zoals dat later in 1993 en 1999 ook het geval zou blijken te zijn.

De opstelling van Ajax was: Hans Galjé, Edo Ophof, Peter Boeve, Ronald Koeman, Sonny Silooy, Frank Rijkaard, Felix Gasselich (Keje Molenaar), Jan Mølby, Jesper Olsen, Gerald Vanenburg (Van 't Schip) en Marco van Basten. Trainer van Ajax was Aad de Mos.

Feyenoord speelde met Joop Hiele, André Stafleu, Michel van de Korput, Sjaak Troost (Vermeulen), Ben Wijnstekers, Henk Duut, André Hoekstra, Andrey Jeliazkov, Johan Cruijff, Ruud Gullit en Peter Houtman. Trainer van Feyenoord was Thijs Libregts.