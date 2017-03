De Klassieker-cijfers van scheidsrechter Björn Kuipers

Januari 2012

Zijn eerste Klassieker floot Kuipers in januari 2012. Een ontketende John Guidetti bracht het Legioen in extase (4-2). De eerste treffer van de Zweed kwam van elf meter, nadat hij even daarvoor gretig naar de grond ging. Speelde Jan Vertonghen de bal met zijn tackle? De Ajacieden vonden van wel. Kuipers besloot anders en wees naar de stip.



Augustus 2013

Anderhalf jaar na zijn eerste Klassieker floot Kuipers in Amsterdam opnieuw een duel tussen Ajax en Feyenoord (2-1). Ditmaal kreeg Ajax een strafschop, nadat Viktor Fischer licht werd aangetikt door Ruud Vormer. Sigthórsson tekende voor de gelijkmaker en werkte even later ook de 2-1 achter doelman Erwin Mulder. Die winnende treffer was overigens maar nipt over de lijn. Desalniettemin namen Kuipers en zijn assistenten - zonder doellijntechnologie - de juiste beslissing.



Maart 2014

Tijdens Feyenoord - Ajax van drie jaar geleden (1-2) kwam Kuipers niet voor al te zware beslissingen te staan. De leidsman zag hoe Graziano Pellè de score opende, maar ook hoe Ajax dit omboog via Kolbeinn Sigþórsson en Joël Veltman. Enkel Clasie, Te Vrede en Veltman ontvingen een gele kaart van de supermarkteigenaar.



Oktober 2016

De meest recente Klassieker (1-1) was ook in handen van Björn Kuipers. Hij floot in De Kuip een prima wedstrijd, op één discutabel moment na. Met nog een half uur op de klok kwam Davy Klaassen erg goed weg, nadat deze met gestrekt been inkwam op Karim El Ahmadi. De middenvelder kreeg slechts geel, net als twee ploeggenoten en twee Feyenoorders.



