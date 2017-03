Giovanni van Bronckhorst droomt van kampioenschap met Feyenoord

“De wedstrijd tegen Ajax is een hele mooie wedstrijd, natuurlijk. Dit zijn mooiste wedstrijden van het seizoen seizoen, zeker voor ons. Hopelijk gaat het ook een mooie pot worden zondag. Ik denk niet dat deze wedstrijd allesbeslissend is. Als we daar een goed resultaat behalen kunnen we een grote stap richting het kampioenschap zetten”, zegt de trainer, die tegen de aartsrivaal weer kan beschikken over Eljero Elia. Bilal Basacikoglu en Terence Kongolo zijn niet van de partij.



“Het is een droom van mij om kampioen te worden met Feyenoord”, vervolgt hij. “Als speler is het mij met deze club nooit gelukt om de competitie te winnen. Die drive om dat nu te behalen zit wel in mij. In de gehele groep. Iedereen binnen de club wil de titel behalen. Het geeft energie en we werken elke dag keihard om het te bereiken. De wedstrijd van zondag is nu wel het belangrijkste.”



De Rotterdammers kunnen tegen Ajax niet beschikken over Tonny Vilhena, die geschorst is. Bart Nieuwkoop lijkt de middenvelder te gaan vervangen. “De keren dat Bart inviel en als basisspeler startte, vorig seizoen, heeft hij laten zien multifunctioneel te zijn. Hij heeft zich de afgelopen jaren gericht op de positie van rechtsback. Vanuit de jeugdopleiding is hij opgeleid als middenvelder. Hij heeft de afgelopen jaren laten zien op allebei de plekken goed kan spelen”



Leeg uitvak

Al jaren ontbreken de supporters van de uitspelende ploeg tijdens de Klassieker. Een groot gemist, aldus Van Bronckhorst. “Dat is balen. Ik begrijp het wel, maar het is toch jammer. Geen supporters van Feyenoord in Amsterdam en die van Ajax niet in Rotterdam. Als ze er wel zijn maakt het een wedstrijd altijd wel wat mooier. Helaas is dat niet het geval. Hopelijk zijn ze in de toekomst wel weer welkom.”





Giovanni van Bronckhorst op persco: "Elia heeft afgelopen dagen meegetraind, ziet er goed uit. Basacikoglu en Kongolo minder." pic.twitter.com/FLAoHWTDSi — Dimitri Koopman (@DimitriKoopman) 31 maart 2017