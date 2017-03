Feyenoord slaat zondag de beslissende slag

Komende zondag is het precies zestien jaar en 342 dagen geleden dat Feyenoord voor het laatst werd gekroond tot kampioen van Nederland. Sinds die dag belandde de schaal negen keer in Eindhoven, zes keer in Amsterdam en één keer in zowel Alkmaar en Enschede.

In Rotterdam werden ze gek!! Maar nu lijkt aan die ellende een einde te komen. En zondag slaat Feyenoord in Amsterdam daarvoor de beslissende slag.



Dat zou zondag makkelijk weer kunnen gebeuren. Bij een 0-1 overwinning van Feyenoord hoort een prettige odd van 11,50. Inzet van een tientje levert dus 115,00 euro op.



Zo'n tachtig jaar voetbalhistorie tussen Ajax en Feyenoord levert ruwweg het volgende beeld op: Ajax kan beter aanvallen en Feyenoord kan beter verdedigen! Hoe zeer dat laatste waar is, liet Feyenoord in het begin van de competitie nog eens zien in Eindhoven. Moeiteloos absorbeerde Feyenoord de druk van PSV om uiteindelijk in de slotfase toe te slaan.





Met die voorsprong van zes punten en een doelsaldo dat zó veel beter is dan dat van Ajax dat de Amsterdammers het verschil nooit meer goed kunnen maken, hoeft Feyenoord in de ArenA maar één ding doen: niet verliezen.



Ervaren betters weten natuurlijk dat ze hierop ook kunnen spelen, ook al is de odd in zo'n geval laag. Een combinatie van een gelijkspel met een Feyenoord winst is 'slechts' 1,80.



Het mooiste zou natuurlijk zijn als Ajax-Feyenoord een waar spektakelstuk wordt. Net zoals de laatste wedstrijd van Feyenoord bij sc Heerenveen bijvoorbeeld. Feyenoord stond bij de rust met 1-0 achter, maar won uiteindelijk met 1-2.



Natuurlijk is voor zo'n situatie (Ajax staat voor bij de rust, maar Feyenoord wint uiteindelijk) ook een odd. En een lekkere ook: 30,00. Wie 10,00 euro inzet, kan dus 300,00 euro winnen.



Zoek je nog argumenten waarom zondag voor Feyenoord-fans een topdag wordt? We hebben er nog twee:



• Feyenoord draait met 69 punten het beste seizoen ooit in de clubgeschiedenis na 27 speelronden (omgerekend naar drie punten voor een zege).

• Feyenoord is dit seizoen op de wedstrijddag 232 dagen koploper geweest; alleen in 1998/99 stonden de Rotterdammers meer dagen bovenaan gedurende één Eredivisieseizoen (250). Feyenoord werd (ook?) toen kampioen.