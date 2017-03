Sander Westerveld over zijn 'knotsgekke' Merseyside-derby's

Heel Liverpool is in rep en roer, want zaterdag staat de Merseyside-derby op het programma. ELF Voetbal sprak met de enige keeper die voor Liverpool én Everton uitkwam. Sander Westerveld (42) onder meer over zijn derby-ervaringen, pizza bestellen na verlies en zijn Oranje-gesprek met Leo Beenhakker.

“ Ik ga dan naar huis, doe ik de deur op slot en bestel een pizza.”

Op het moment van bellen, laat Westerveld net zijn auto uit de wasstraat rollen. "Het was wel weer even nodig", stelt de oud-doelman, die tussen 1999 en 2002 onder contract stond bij The Reds. Afgelopen weekend keerde Westerveld even terug naar Liverpool, om op een afgeladen Anfield te voetballen tegen de Real Madrid Legends. De Liverpool Legends wonnen met 4-3.

"De voorbereidingen en trainingen mis je allemaal niet. Maar voetballen in een vol stadion, ja, dat gebeurt je niet meer zo vaak. Omdat het nergens om gaat, kun je nu ook écht genieten van de sfeer. Je kijkt om je heen en ziet oud-spelers als Luis Figo, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, maar ook Steven Gerrard, Gary McAllister, Ian Rush. Het was meer een reünie eigenlijk, ook naast het veld. Van de kitmanager tot de beveiliging, het komt allemaal bekend voor."

Van postbode tot caissière

Westerveld speelde de Merseyside-derby viermaal, waarbij zijn eerste en laatste clashes met Everton het meest memorabel zijn. "Je wordt als buitenlander meteen duidelijk gemaakt dat het dé belangrijkste wedstrijden van het seizoen zijn. Het valt dit jaar net na een interlandperiode, maar normaal gesproken krijg je van alle fans - van de postbode tot de caissière in de supermarkt - te horen dat de wedstrijd voor de derby niets uitmaakt. Zelfs als de tegenstander Chelsea of Tottenham Hotspur is. Ze hebben liever dat je dat duel verliest, als je maar fit blijft en een week later wint van Everton."

Deur op slot en pizza bestellen

Op 27 september 1999 trad Westerveld voor het eerst aan tegen Everton. "Ik had ook NEC - Vitesse meegemaakt, maar dat was niet te vergelijken. En ja, alles in die wedstrijd ging eigenlijk fout." Binnen vier minuten stond de eindstand op het scorebord (0-1) en een kwartier voor tijd kreeg Westerveld rood na een opstootje met Everton-spits Francis Jeffers. Omdat Liverpool al driemaal gewisseld had, moest verdediger Steve Staunton op doel.

"Het was een hele ongelukkige en onnodige nederlaag. Vlak voor tijd kreeg Steven Gerrard ook nog rood voor een van zijn karakteristieke tackles. In die tijd was zijn timing nog niet zo goed als in de jaren erna, haha! Na zo'n wedstrijd moet je het niet in je hoofd halen om even gezellig wat te gaan eten in het centrum van Liverpool. Dat is not done. Eerlijk gezegd doe ik dat uit mezelf al nooit. Ik ga dan naar huis, doe ik de deur op slot en bestel een pizza."

Man voor Everton, vrouw voor Liverpool

De laatste Merseyside-derby die Westerveld keepte was tevens zijn mooiste. "Ik zat maandag toevallig naast een Everton-supporter in het vliegtuig en die begon ook over dat duel. Het was een knotsgekke derby. Eentje die we moésten winnen om in de race te blijven voor Champions League-voetbal" Vlak voor tijd scoorde Gary McAllister uit een vrije bal vanaf dertig meter de 2-3. "Ik stond er precies achter. Ik zag eigenlijk al vanaf het moment dat-ie van zijn voet kwam, dat de keeper er niet meer bij kon. Ik was volgens mij ook de eerste speler die Gary in de nek vloog."

De Everton-fan in het vliegtuig liet een foto zien aan Westerveld. "Van zijn kind in een Liverpool-pakje. Dat kan alleen maar in Liverpool. Dat is het mooie aan de stad en de derby. Zijn broer zat bij het raam en was ook voor Liverpool. Het is niet zoals SS Lazio en AS Roma. Veel gezinnen lopen gewoon hand in hand naar het stadion. De man is voor Everton, de vrouw voor Liverpool en de kinderen zijn gemengd."

Owen nog steeds uitgefloten

Westerveld verdedigde in bijna honderd wedstrijden het doel voor Liverpool. Begin 2006 maakte de voormalig goalie een gevoelige transfer. Portsmouth verhuurde hem voor twee maanden aan Everton, waar hij uiteindelijk twee volle wedstrijden speelde. "David Moyes (toenmalig manager van Everton, red.) belde me toen omdat ze een keepersprobleem hadden. Kijk, je kunt niet direct van Liverpool naar Everton transfereren, of andersom. Maar ik had tussendoor een paar jaar in Spanje gekeept, bij Real Sociedad en RCD Mallorca. Daarnaast gign het slechts om een korte periode. Van Liverpool naar Manchester United overstappen is overigens erger. Kijk maar naar Michael Owen, hem vergeven ze het nog steeds niet. Hij wordt nog steeds een beetje uitgefloten op Anfield."

Meer dan prestige

Zaterdag om 13.30 uur klinkt op Anfield het eerste fluitsignaal. Ditmaal staat niet alleen prestige op het spel, want beide teams dingen nog naar een Champions League-ticket. "En dat is eigenlijk het minste dat Liverpool dit seizoen moet halen", is Westerveld van mening. "Manager Jürgen Klopp doet het geweldig. Hij heeft het geloof bij de fans en medewerkers weer een beetje teruggebracht. Maar goed, de resultaten moeten wel komen. In december was Liverpool nog kampioenskandidaat, maar in januari hebben 'we' het een beetje vergooid. Door de derby te winnen, kan Liverpool in ieder geval Everton afschudden."

Winnen van Everton is geen vanzelfsprekend iets meer, merkt Westerveld ook op. "Vroeger was de derby… ik wil niet zeggen makkelijk, maar het speelde meer bij Everton dan bij ons. De laatste jaren zijn ze groter geworden onder manager Roberto Martinez en dat is doorgezet door Ronald Koeman, die het heel goed doet. Everton komt steeds dichterbij. En ik denk dat dat alleen maar goed is voor de sfeer, voor de derby en voor de stad Liverpool."

Met Beenhakker over Oranje

Westerveld speelde zes interlands voor het Nederlands elftal, dat afgelopen week afscheid nam van bondscoach Danny Blind en het WK bijna uit het oog verloor. In het vliegtuig sprak Westerveld met Leo Beenhakker, de trainer van de Real Madrid Legends, over Oranje. "Er zit altijd een golfbeweging in resultaat en talent. Dat zag je eerder ook bij Duitsland en Spanje. Heel lang hebben we meegedaan met de top, maar op dit moment maakt het niet zo heel veel uit wie je voor de groep zet."

"Ten eerste is de balans momenteel een beetje weg. Vroeger trok een jonge speler zich heel makkelijk op aan de ervaren spelers. Nu heb je alleen Wesley Sneijder en Arjen Robben en dan houdt het op. Daarnaast ontbreekt het aan een bepaalde basis, want over iedere positie is discussie. Er is geen eerste spits, zelfs geen nummer één keeper. Dat is tekenend. We zitten nu in een moeilijke fase, waar we doorheen moeten. Daar is geduld voor nodig. Voorlopig moeten we maar even aanvaarden dat we niet meer het topvoetballand zijn."