ELF Jaar geleden: sc Heerenveen haalt Canadezen naar Friesland

Met zijn 1 meter 96 kwam er heel wat binnen in de Friese kleedkamer. Bovendien was hij de spits van het Canadese elftal en liet hij bij het Noorse Molde FK zien over een neusje voor de goal te beschikken. Toch redde Rob Friend (destijds 25) het niet in Heerenveen. Dat had mede te maken met de aanwezigheid van fenomenale concurrentie; Afonso Alves.



De Braziliaanse doelpuntenfabriek zorgde ervoor dat de boomlange Friend ondersneeuwde. Zijn hoogtepunt in het Pompeblêdenshirt beleefde de Canadees in De Kuip. Een kwartier voor tijd stonden de Friezen nog met 3-1 achter, maar met twee goals trok Friend de stand eigenhandig weer gelijk. Door een late goal van Jonathan De Guzman verloor sc Heerenveen alsnog. Het was typerend voor het verblijf van Friend in Friesland. Net niet.



Vertrek

Na een half jaar zocht Friend zijn heil elders. Op huurbasis toog hij naar Almelo, maar zijn periode in het Polmanstadion liep uit op een teleurstelling. In de zomer van 2007, een jaar na Friend’s komst naar Nederland, trok hij de landsgrenzen al weer over. Borussia Mönchengladbach was zijn volgende bestemming. Wat niemand in Heerenveen en Almelo voor mogelijk hield, gebeurde toch. Friend begon te scoren. En hoe. Met achttien goals had de Canadees een groot aandeel in de promotie van Die Fohlen naar de 1. Bundesliga.





Rob Friend met op de achtergrond Patrick Paauwe



Het hoogste niveau in Duitsland bleek te hoog gegrepen. Na uitstapjes bij Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en 1860 München keerde Friend terug naar Noord-Amerika. LA Galaxy. Daar speelde de spits op zijn oude dag nog samen met Robbie Keane en Landon Donovan. Een noodlottig ongeluk luidde het einde van Friend’s carrière in. In de zomer van 2014 kwam een bal hard op zijn hoofd. Zware hersenschudding. Friend probeerde het nog wel, maar keerde uiteindelijk niet meer terug op de velden.



Johnson

Tegelijk met Rob Friend zette zijn 19-jarige landgenoot Will Johnson zijn krabbel onder contract in bij sc Heerenveen. De Friezen omschreven Johnson als ‘een snelle, multifunctionele aanvaller, die op alle posities voorin uit de voeten kan’. Ook voor deze Canadees bleek de concurrentie te machtig. Al zagen de trainers en scouts van sc Heerenveen het misschien ook wel verkeerd. Want was Johnson wel een aanvaller?



Elf jaar na zijn komst in Heerenveen voetbalt Johnson nog altijd. En op een aardig niveau ook. Bij Orlando City, uitkomend in de MLS, staat hij in de basis en voor het Canadese elftal speelde hij inmiddels 42 interlands. Zijn positie? Rechtsback. Ohja, als je denkt dat het allemaal wel meevalt met het niveau bij Orlando City… Johnson deelt de kleedkamer met voormalig wereldvoetballer van het jaar Kaká en vijftienvoudig Italiaans international Antonio Nocerino. Dat zijn dus wel even wat andere namen dan Henkie Veerman of Erwin Mulder!