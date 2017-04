Niet Ajax-Feyenoord, maar Michel Breuer beslist de kampioensrace

In de wereld waarin alles sneller moet, de transferbedragen almaar stijgen en de mogelijkheden onbeperkt lijken, is het soms ook goed om te relativeren. Te kijken naar de kleine dingen die de sport juist zo mooi of bekrompen maakt.

Al de hele week gaat het slechts over één wedstrijd in Nederland, inderdaad: De Klassieker. Terecht. Natuurlijk verdient de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord alle aandacht. Zeker als het, zoals dit geval, een beslissend duel is tussen de nummer twee en één van de Eredivisie.

Maar er kwam nog veel mooier nieuws deze week van een andere club uit Rotterdam. Sparta Rotterdam heeft het contract van Michel Breuer opgezegd. Formeel althans, want de oudste club van het Nederlands betaalde voetbal wil maar dolgraag verder met de oudste (!) speler uit de Eredivisie dit seizoen. Ouder dan achtervolgers Dirk Kuijt of Jeffrey Leiwakabessy. Hij had de vader van zijn compaan Rick van Drongelen kunnen zijn.

36 jaar. 183 cm lang. Geboren in Gouda, op Hemelvaart 1980, als zoon van oud-profvoetballer Martin Breuer. Hij debuteerde toevalligerwijs namens de andere club uit Rotterdam, Excelsior. Later kwam hij terecht bij sc Heerenveen, waar hij als centrale verdediger, rechtsachter en linksback speelde. Op een gegeven moment werd hij zelfs captain: onder Trond Sollied kreeg hij tot verrassing van iedereen, incluis zichzelf, het vertrouwen om de band te dragen. Toch was hij bij het publiek in Friesland nooit onomstreden. Onder gewaardeerd zelfs. Hij verdiende meer krediet al was het alleen al vanwege zijn briljant ingeschoten penal in de bekerfinale tegen FC Twente. Perfect door het midden.

Die absolute waardering kwam er niet. Ook niet bij NEC, waar hij wederom een uiterst degelijke centrale verdediger bleek. Pas na zijn overgang Het Kasteel kreeg de voorstopper de waardering van het publiek. Bijzonder eigenlijk: gezien zijn leeftijd en sprintsnelheid leek het een utopie dat Breuer zich staande kon houden op het hoogste niveau, maar de verdediger doet het. Lachend. Hij is niet voor niets de onbetwiste aanvoerder van Sparta. Niet voor niets zet Alex Pastoor zijn naam altijd als eerste op het wedstrijformulier. Ook als het minder gaat. Juist als het minder gaat.

Terug naar De Klassieker. Iedereen gaat er vanuit dat wanneer Ajax niet van Feyenoord wint, de titelrace is beslist. Toch hoeft dat niet eens per se, want ook PSV maakt in dat geval nog een kansje op de Eredivisie-winst. Maar na zaterdag wellicht niet meer: de Eindhovenaren gaan namelijk op bezoek bij Breuer en co. Stel dat Feyenoord wint van Ajax én Breuer verslaat met Sparta Rotterdam regerend landskampioen PSV, pas dán kan de champagne echt open voor de mannen van Giovanni van Bronckhorst.

BREUER! BREUER! BREUER! BREUER! BREUER! Zullen de supporters bij de bus van Sparta Rotterdam staan om de oudste speler van de Eredivisie op geheel passende wijze te bedanken. En niet veel later zet hij een handtekening onder een vijfjarig contract. Dan eindelijk krijgt Breuer de waardering die hij verdient.