'Van Dijk staat voor transfer naar Chelsea'

Virgil van Dijk was afgelopen winter dicht bij een transfer naar een grote Engelse topclub. Liverpool, Manchester City en Chelsea zouden allen hun pijlen hebben gericht op de Nederlander. Komende zomer is het daadwerkelijk zover.

Chelsea is er van overtuigd dat Van Dijk komende zomer naar de club komt. Dit schrijft The Daily Mirror. De Engelse topclub maakt voor de overgang zo'n zestig miljoen euro over naar Southampton, de huidige werkgever van de verdediger. De transfer is pijnlijk voor Manchester City, die ook goede hoop had op het aantrekken van Van Dijk.