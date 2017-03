Schöne jaagt op eerste Klassieker-goal voor Ajax

Waar een Klassieker wel niet goed voor is. Neem de Ajax-Feyenoord van het afgelopen seizoen. Schöne bewaart goede herinneringen aan de 2-1 zege op de Rotterdamse erfvijand. “Het was een speciale wedstrijd voor mij”, vertelt hij op De Toekomst aan ELF Voetbal. “Het was de eerste keer in lange tijd dat ik weer eens in de basis stond. Ik had maanden op de bank gezeten. Het ging ook nog eens lekker én we wonnen. Ik voelde me fantastisch, het was met afstand mijn mooiste Klassieker. Daarna heb ik bijna alles gespeeld.”



De Eredivisie-topper leeft niet alleen in Nederland maar ook in Denemarken. De clash tussen Amsterdam en Rotterdam is ook een botsing tussen Kasper Dolberg en Nicolai Jörgensen, de beste Deense spitsen van het moment. Schöne, over zijn landgenoten: “De jongens zijn hot, dan is er aandacht. Schieten ze geen deuk in een pakje boter, dan hoeft niemand zo’n wedstrijd te zien. Tegen Kopenhagen hebben wij bovendien ons visitekaartje afgegeven. Ik heb veel positieve reacties gekregen. De mensen waren onder de indruk van Ajax. Kopenhagen is al jaren onverslaanbaar in Denemarken en ze komen ver in Europa. Het was een geweldige schok dat ze werden weggespeeld.”



Vergiftigen

Landgenoot Nicolai Jörgensen geldt als één van de smaakmakers van de Eredivisie. Wat vindt Schöne van de gevaarlijke Feyenoord-spits en diens doelpuntentsunami? “Het komt voor mij niet geheel uit de lucht vallen. Nicolai gold als de beste speler van de Deense competitie. Maar zoveel goals als hij dit seizoen maakt is uniek. Hij is fysiek sterk, heeft een prima techniek en is een goede afmaker. En hij staat dit seizoen héél erg vaak op de goede plek. Zijn goal tegen Heerenveen is daar een goed voorbeeld van. Lelijk, maar die tellen ook. Knap dat hij Feyenoord zoveel punten heeft opgeleverd.”



Vorige week maakte Ajacied Schöne Feyenoorder Jörgensen een paar dagen mee bij het Deens elftal. Of de Klassieker ter sprake is gekomen? “Wat dacht jij dan? Uiteraard. Ik heb nog geprobeerd om hem te vergiftigen, tevergeefs haha. Of hij Feyenoord kampioen maakt? Nee, hij maakt Feyenoord geen kampioen. Wij gaan hun zondag een enorme dreun verkopen. Daarna staan er nog zes speelrondes op het programma. De druk gaat omhoog, de spanning stijgt. Daar gaan ze het moeilijk mee krijgen. Ik geloof er nog heilig in.”



Contract

De laatste weken ondervindt spelverdeler Schöne steeds meer hinder van pure mandekking. “De tegenstander stelt zich inderdaad steeds meer in op mijn spel. Ze proberen mij vast te zetten, om onze opbouw te verstoren. Daardoor kom ik minder vaak aan de bal. Als ik gedekt sta, moet er een verdediger van ons inschuiven. Dat zullen wij moeten oplossen. Aan mij ook om te zorgen dat ik wel vrij kom te staan.”



Sinds de vorige Ajax-Feyenoord is er veel veranderd in het voetballeven van Lasse Schöne. Een jaar geleden had hij nooit kunnen bedenken dat zijn contract zou worden opengebroken tot 2019. Laat staan dat hij weer basisspeler zou worden van Denemarken. Op 6 nog wel. “Ik speelde amper, ging uit van een vertrek. Maar de voetballerij zit gek in elkaar. In twee weken kan alles anders zijn. Het zit zo dicht bij elkaar. Dat heb ik in mijn carrière meerdere keren meegemaakt. Dat maakt voetbal ook zo mooi en onvoorspelbaar.”