Boere doet was slechts acht topscorers eerder deden in Eerste Divisie

Er zat de afgelopen weken wat zand in doelpuntenmachine Tom Boere. Vier wedstrijden op rij was hij niet trefzeker. Vrijdagavond was het wel weer raak voor de spits.

In de wedstrijd tegen Achilles '29 moest doelman Robbert Te Loeke de bal al na vier minuten uit het net vissen. FC Oss-topscorer Tom Boere wist een rebound binnen te schieten. Tegen het einde van de eerste helft was hij ook trefzeker vanaf de penaltystip. Ook in de tweede helft scoorde hij. Treffer 29, 30 en 31 van de spits van de Brabantse club.

De afgelopen jaren kwam de topscorer van de Jupiler League aan het einde van het seizoen niet boven de dertig treffers uit. Ralf Seuntjes werd vorig jaar topscorer in het shirt van VVV Venlo met 28 treffers, Sjoerd Ars namens NEC een jaar eerder met hetzelfde aantal. De laatste spits die meer dan dertig doelpunten wist te maken in een seizoen in de Eerste Divisie was Erik Tammer. In het shirt van Excelsior scoorde hij in het seizoen 1991/92 33 keer.

Seizoen Speler Club Goals 1956/57 Dick Tol FC Volendam 35 1961/62 Joop Schuman SC Heracles 44 1966/67 Dick Tol FC Volendam 33 1967/68 Sjaak Roggeveen Holland Sport 31 1968/69 Aad Koudijzer SVV 32 1987/88 Ad van de Wiel RKC Waalwijk 34 1990/91 Ton Cornelissen NAC Breda 35 1991/92 Erik Tammer Excelsior 33

Boere heeft zich door zijn drie treffers tegen Achilles '29 in een mooi rijtje genesteld. Slechts acht spelers wisten in de geschiedenis van de Eerste Divisie meer dan dertig treffers te maken. Het record, van Joop Schuman in het seizoen 1961/62, lijkt Boere dit seizoen niet te kunnen verbreken. Toch kan hij, met nog zes competitiewedstrijden op het programma, hoog in het rijtje all time-topscorers eindigen.