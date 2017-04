Regi Blinker: "Ik verwacht veel spektakel in De Klassieker"

“ Eljero zegt 'ik wil die back kapot spelen', dat gevoel had ik ook”

De nu 47-jarige Blinker bekijkt de confrontatie tussen de twee giganten zondag 'mooi voor de televisie'. "Dat vind ik ook fijner", vertelt de voormalige linksbuiten tegenover ELF Voetbal. "Dan kan ik de herhalingen zien en zit je lekker rustig. Al bekijk ik nog wel veel wedstrijden vanuit het stadion. Dit seizoen heb ik drie vierde van de thuiswedstrijden van Feyenoord bezocht. Voor elke oud-speler liggen altijd twee kaarten klaar. Dat doet de club goed."



Hij verwacht zondag een spektakelstuk. "Ajax moet komen. Ze staan zes punten achter en zullen alles op de aanval gooien. Daardoor vallen er ongetwijfeld ruimten op het veld, waar Feyenoord gebruik van kan maken. Het zullen negentig minuten vol strijd worden. Goed voetbal zal iets minder prominent op de voorgrond komen. Voor het publiek verwacht ik een mooie wedstrijd."



Duels winnen

In welke linie de slag gemaakt gaat worden, weet Blinker niet. "In de media lees ik over de middenveldduels tussen Karim El Ahmadi en Hakim Ziyech. Maar ook voorin kan de sleutel liggen. De ploeg, die de meeste duels wint, pakt de drie punten. Dat zal voor mijn gevoel zondag de doorslag geven. Feyenoord weet hoe dat werkt, want dat laten ze al het hele seizoen zien."





"Maar Feyenoord is dit seizoen geen ploeg van alleen maar strijd. Voorin ligt er genoeg creativiteit met Eljero Elia, Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen. Er staat een mooie mix, een elftal dat in balans is. Niet voor niets staat de ploeg al vanaf dag één bovenaan in de Eredivisie. Jörgensen scoort gemakkelijk. Aan de bal is hij erg sterk. De duels met Davinson Sánchez worden mooi. Hij heeft veel ervaring in zijn bagage en zal niet snel bibberen. Ook al vormt Sánchez natuurlijk een imposante verschijning."



Druk

Blinker, eigenaar van het platform Life After Football en het bemiddelings- en adviesbureau Lafor Soccer Consultancy, durft vooraf geen winnaar aan te wijzen. "De vorm van de dag is het belangrijkst. Wie kan er het best met de druk omgaan? Dat zou Feyenoord moeten zijn. Bij verlies staan ze nog drie punten voor. Bij Ajax gaat toch door het hoofd 'wat als we hem verliezen?'."





Dat de Rotterdammers vanaf de seizoenstart als koploper door het leven gaan, verbaast de drievoudig Oranje-international niet. "Ik zag al direct dat er veel potentie in de ploeg is. Een brede selectie en in leeftijden een mooie verdeling. Alleen dacht ik dat vorig jaar ook en toen verloren ze voor en na de winterstop plotseling zeven duels op rij. Nu zie ik dat niet meer gebeuren. Er staat een heel gretig team. Voor bijna iedereen wordt dit het eerste kampioenschap. Dat mag niet meer mis gaan."



Coolsingel

In 1993 stond Blinker als kampioen op de Coolsingel. "Het grote verschil met toen was dat wij echte vleugelspitsen waren. Ik stond met mijn linkervoet op links en Gassie (Gaston Taument, red.) met zijn rechtervoet op rechts. Wij gaven de voorzetten op de spits. Eljero Elia bezit nu de kwaliteit om af te wisselen in zijn acties. Dan gaat hij buitenom, dan binnenom, dan geeft hij direct een voorzet. De rechtsback weet niet meer wat hij moet doen. Eljero zegt ook 'ik wil de back kapot spelen'. Dat gevoel had ik ook in mijn tijd. Knap om te zien dat hij het daarna ook doet."







Zijn meest speciale Klassieker beleefde Blinker in de KNVB Beker. Op 8 maart 1995 won Feyenoord via een golden goal van Mike Obiku in de kwartfinale in het Olympisch Stadion met 1-2. "De enthousiaste wijze, waarop hij die goal vierde, maakte het gevoel compleet. In die periode won Ajax veel prijzen, waaronder twee maanden later de Champions League. Wij verloren vaak van Ajax, ook al waren we altijd getergd en gebrand. Maar toen lukte het. Dat moment vergeet ik nooit meer."



Wie wint de Klassieker? Scroll naar onderen en geef je voorspelling via de poll.