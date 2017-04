Marciano Vink: "Ajax moet ruimtes creëren die er niet zijn"

“ Met name Ziyech staat niet bekend om zijn loopvermogen”

"Ik vind hun centrale verdediging met Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin niet zo heel sterk. Ondanks dat zij weinig tegengoals incasseren, schieten zij op snelheid behoorlijk tekort. Als iedereen bij Ajax vlijmscherp speelt, ligt er zeker een grote kans voor ze", vertelt Vink tegenover ELF Voetbal.



"Iedereen zal het belang van de wedstrijd beseffen. Maar er zit altijd een verschil tussen wat je zelf denkt en het lichaam kan." De nu 46-jarige Amsterdammer haalt het treffen van dertien dagen geleden bij sbv Excelsior aan. "Ajax kwam net uit een Europa League-wedstrijd, de ambiance spreekt niet aan. Dat is mentaal lastig. Ze kenden hun opdracht, maar wisten het toch niet te verwezenlijken."



IJzersterk middenveld

Vink verwacht nu een 'Feyenoord vol vertrouwen' aan de aftrap. "Door hun zes punten voorsprong. Ik verwacht niet dat ze vol druk zullen spelen. Ze kunnen lekker afwachten en met hun snelle buitenspelers en snelle spits Ajax pijn doen. Ajax zal proberen aanvallend spel te tonen. Lastig tegen een sterke, stugge ploeg met een ijzersterk middenveld. Ook al is Tonny Vilhena daar niet bij. Ajax zal ruimtes moeten creëren die er niet zijn."





Met eigen ogen zag de tweevoudig Oranje-international die speelwijze vorige maand bijna mis gaan. "Tegen Heracles Almelo hadden ze binnen een halfuur met 1-3 achter kunnen staan, als Heracles het beter uit had gespeeld. Maar je weet dat die ploegen steekjes laten vallen, waardoor je toch wel scoort. Dat zal Feyenoord niet doen. Zij zijn ook dodelijker in de counter dan Heracles. Ajax moet de boel achterin goed gesloten houden, het middenveld moet pendelen en echt box-to-box spelen. Een wedstrijd lang. Ze mogen daarin geen moment verslappen."



Daarbij ligt een sleutelrol in handen van Lasse Schöne en Hakim Ziyech. "Met name Ziyech staat niet bekend om zijn loopvermogen en krijgt Jens Toornstra en Dirk Kuyt tegenover zich, spelers die dat juist wel hebben. De vragen zullen zijn 'Is Ziyech bereid mee te doen in de omschakeling?' en 'Hoe efficiënt is Feyenoord in die omschakelmomenten?' Dan komt het mentale deel daarbij. Óf je zit er vol in óf je beleeft de wedstrijd. Zit je er vol in, speel je een goede wedstrijd. Onderga je hem, denk je later 'Wat is er gebeurd?' Ik hoop dat Ajax vanaf minuut één goed in de wedstrijd zit en Feyenoord bij de strot grijpt."







Op 9 mei 1993 klopte Ajax met een ontketende Vink in het Olympisch Stadion het bezoekende Feyenoord met 5-2. De middenvelder kopte hoogstpersoonlijk de 2-0 binnen uit een voorzet van de linkerkant van Tarik Oulida. "Het was een warme dag, herinner ik me nog. Tarik trok hem prachtig voor. Bij de eerste paal, een beetje achterover hangend, knikte ik hem binnen. Ik heb best aardig wat goals met mijn hoofd gemaakt. Een kwestie van goed blokken en dan vrij komen. Frank de Boer en ik stonden altijd bij de eerste paal. We rouleerden op die plek. Dat koppen kwam bij mij niet uit de lucht vallen."





"In die periode waren we over het algemeen wel sterker dan Feyenoord. Meestal gaat deze wedstrijd om de eerste plaats, maar wij waren die jaren vaker met PSV in de strijd. Feyenoord had toen enkele ervaren en jonge spelers. Wij een vrij jong team." Of Vink zondag op de tribune van de Amsterdam ArenA zit, weet hij nog niet. "Ik heb een paar seizoenskaarten, maar beslis vaak op het laatste moment. Afhankelijk van de drukte."



Zoon Skye

Dit seizoen is Vink trainer van Zeeburgia O11-1, waar ook zoontje Skye actief is. "Hij is nu tien jaar en gaat volgend seizoen naar Ajax. Hij heeft succesvol deelgenomen aan de stagedagen en kon ook naar Feyenoord en AZ. Ajax was zijn eigen keuze. Ik vind tien jaar persoonlijk wel vroeg. Ik was destijds dertien, sloot aan bij de D2, toen de jongste lichting. Skye is ook middenvelder en heeft een goed overzicht. In vergelijking met mij was ik fysiek iets sterker. Maar ja, waar praat je eigenlijk over op tienjarige leeftijd."



