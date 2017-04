Angelos Charisteas: mysterieuze Griekse God steunt Ajax

Naam: Angelos Charisteas

Geboortedatum: 9 februari 1980 (37 jaar)

Land: Griekenland (88 interlands, 25 goals)

Clubs: Aris Saloniki, Athinaikos, Werder Bremen (Dui), Ajax (Ned), Feyenoord (Ned), 1.FC Nürnberg (Dui), Bayer Leverkusen (Dui), AC Arles (Fra), Schalke 04 (Dui), Panetolikos en Al-Nassr (S-Au)



Allemaal vragen die we de nu 37-jarige Griek graag hadden willen stellen. De aanvaller die door één doelpunt Europese voetbalgeschiedenis schreef. Daarvoor moeten we terug naar 4 juli 2004, de finale van het EK tussen Griekenland en gastland Portugal in het Estádio da Luz in Lissabon. De Grieken, vooraf afgeschilderd als totaal kansloos, zorgen op hoofdstedelijke bodem voor nog een stunt. Met een volledige uitvoering van het spelletje betonvoetbal wordt ook de laatste horde uit de weg geruimd. Charisteas ontpopt zich in de 57e minuut tot matchwinner door zijn hoofd tegen een corner van Angelos Basinas te planten. We hadden hem daar graag iets over willen vragen...







Een halfjaar later telt Ajax liefst 4,5 miljoen euro voor Charisteas neer om hem bij Werder Bremen weg te plukken. De Griekse EK-held moet de opvolger worden van Zlatan Ibrahimovic, die naar Juventus was verkast. Arie van Eijden, algemeen directeur van Ajax, noemt Charisteas 'de spits op wie Ajax zat te wachten'. Ronald Koeman vindt Charisteas 'het tweede goud' dat Ajax binnen heeft gehaald na Mauro Rosales.



"Het gaat er niet om hoeveel doelpunten ik scoor, het gaat om titels winnen als team", meldt de dan 24-jarige spits zelf bij zijn presentatie. Een daverend succes wordt zijn Amsterdamse avontuur niet. Hij scoort bij zijn debuut tegen Roda JC wel, maar dat gebeurt enkel omdat een prachtig schot van Hedwiges Maduro op de paal eindigt en de bal plotseling voor zijn voeten valt. We hadden hem daar graag iets over willen vragen...





Als Henk ten Cate de Griek in de spitsenhiërarchie naar plek vijf heeft verschoven, voelt Charisteas inmiddels onraad en vertrekt. Ondanks een contract tot medio 2008. Een nieuwe werkgever blijft echter uit. Tot op de slotdag van de zomerse transferwindow van 2016 eindelijk Feyenoord haar opvolger voor Dirk Kuyt presenteert. 'ANGELOS CHARISTEAS NIEUWE SPITS FEYENOORD', kopt de clubsite van Feyenoord op donderdagavond 31 augustus 2006 in hoofdletters. Nog steeds gemakkelijk te vinden op google.



Peter Bosz, dan technisch directeur van Feyenoord, denkt ook goud in handen te hebben. De Rotterdammers maken 2,5 tot 3 miljoen euro over naar Amsterdam, waarmee hij de laatste veldspeler is die de directe stap maakt. Charisteas tekent voor drie jaar, maar tijdens zijn debuut scandeert het publiek al 'Wij willen geen neus' en eist het vertrek van voorzitter Jorien van den Herik. Ook in De Kuip blijkt al snel dat er geen nieuwe Ove Kindvall is binnengehaald. We hadden hem daar graag iets over willen vragen...



Zijn Rotterdamse periode is binnen een jaar alweer voorbij en daarna volgen nog diverse avonturen in Duitsland, Frankrijk en Griekenland. Zijn laatste stop heet Al-Nassr. Na zeven wedstrijden, inclusief een gemiste strafschop in één van de King Cups, vertrekt hij alweer uit de zandbak. Vanaf dan renteniert hij.



Vorige maand was hij nog in Thessaloniki om een zakelijke deal met zijn eigen bedrijf rond te maken. Maar hij woont met zijn gezin in Amsterdam. Hij komt nog regelmatig bij Ajax als begeleider van jeugdspeler Sebastian Pasquali. Het zeventienjarige Australische talent is dankzij Charisteas naar Ajax gekomen. We hebben hem daar graag iets over willen vragen...





Hair cut time #cool #moment #hair #style #amsterdam Een bericht gedeeld door ANGELOS CHARISTEAS OFFICIAL (@angeloscharisteas) op22 Mrt 2017 om 11:27 PDT







We achterhalen twee Griekse mobiele nummers van hem. De ene maakt direct contact met een Griekstalige voicemail. Kijkende naar zijn WhatsApp blijkt hij ook al twee maanden niet meer online te zijn geweest. Het andere gaat wel over. Tot het oneindige toe. Opgenomen wordt er niet. Na een bombardement op woensdag en donderdag neemt Charisteas op vrijdagochtend eindelijk op. Hij zegt niets. Na vijftien seconden drukt hij het gesprek weg. Een nieuwe poging vijf minuten later kent een zelfde einde. Al toetst Charisteas deze keer al na acht seconden op de beëindig-knop.





I wore the Ajax shirt,this great team's shirt again for a good cause,and along with other former players of the team,we played football.It was fun and I admit I did very well since I scored 3 goalsthanks @iljameefout#football #ajax#amsterdam #holland #fun #memories Een bericht gedeeld door ANGELOS CHARISTEAS OFFICIAL (@angeloscharisteas) op31 Mrt 2017 om 4:08 PDT







Later op de dag verschijnt hij in een Ajax-tenue op Instagram. "I wore the Ajax shirt,this great team's shirt again for a good cause,and along with other former players of the team,we played football.It was fun and I admit I did very well since I scored 3 goals." De vraag, wie hij het liefst zondag ziet winnen, hadden we hem in ieder geval niet hoeven stellen...



