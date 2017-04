FIFA17: Schorsing Vilhena zware aderlating voor Feyenoord

Het eerste potje was de Klassieker mét Vilhena, maar zonder Kongolo. Nelom was zijn logische vervanger. Verder speelde Feyenoord met Toornstra op tien en een voorhoede bestaande uit (v.r.n.l) Kuyt, Jörgensen en Elia.

Ajax speelde in de gebruikelijke opstelling. Dus met de achterhoede waar Peter Bosz sinds de herfst bij zweert: met Sánchez en Viergever in het centrum en de backs Veltman en Sinkgraven op de vleugels.





Tackles

Na de snelle openingstreffer van Dolberg komt Feyenoord via een eigen doelpunt van Sánchez langszij en neemt in de tweede helft zelfs brutaal via Elia de leiding. De Amsterdammers ontsnappen in blessuretijd aan een pijnlijke nederlaag. Saillant detail: het is invaller Kenny Tete die de treffer voor zijn rekening neemt. De 21-jarige verdediger scoorde nooit in competitieverband voor Ajax 1.



Een andere opvallende statistiek: Feyenoord (51%) had meer balbezit dan Ajax (49%). Ook wonnen de gasten meer tackles op het middenveld, elf om tien. Aan de kant van Feyenoord werd het spel van Dirk Kuyt met een 5,9 het minst gewaardeerd. Jörgensen (7,9), Nelom (7,9) en Vilhena (7,4) waren de beste Rotterdammers.

Gemis

De Klassieker zónder Vilhena gaf ineens een heel ander beeld. Zijn plek lieten we innemen door aanvoerder Kuyt (Nieuwkoop bleef op de bank) en de voorhoede bestond uit Berghuis, Jörgensen en Elia. Het ontbreken van Tonny Vilhena blijkt een groot gemis voor Feyenoord. Hoewel Toornstra het mooiste doelpunt maakt, wint Ajax de kraker met 3-1. Dolberg, Ziyech en Karsdorp (eigen doelpunt) verzorgen de Amsterdamse productie.



De slag werd verloren op het middenveld. Ajax won beduidend meer tackles (tien om zeven) en had meer balbezit (52% om 48%). Tip voor Peter Bosz: we hadden een plekje ingeruimd voor Kenny Tete als rechtsback, het centrum bestond uit twee rechtspoten (Sánchez en Veltman, geen De Ligt) en Nick Viergever was linksback in plaats van Daley Sinkgraven.