Leonardo juicht zondag voor Feyenoord en hoopt op titel

Op zijn dakterras zit de inmiddels 34-jarige Leonardo in het zonnetje. Korte mouwtjes, zonnebril op zijn hoofd en flesjes cola op tafel om de dorst te stillen. Kijkend naar rechts glimt het dak van de Rotterdamse Markthal en gaan de bakjes van het reuzenrad langzaam van boven naar benden. “De afgelopen acht jaar was ik nauwelijks nog in Nederland”, zegt Leonardo, die sinds maart bij FC Eindhoven onder contract staat. “Nu ik hier weer voetbal, woon ik weer in Rotterdam. Het is prima uit te houden hier.”



Wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zijn altijd bijzonder voor de aanvaller. Hij speelde voor beide clubs. Voor Feyenoord waar hij de jeugdopleiding doorliep en voor Ajax nadat hij overkwam van NAC Breda. Terugdenkend aan zijn periodes bij de clubs schiet direct één wedstrijd hem te binnen. Een glimlach verschijnt op het gezicht van de Braziliaan: “Mijn eerste Klassieker. In 2000.”



“We speelden met Bonaventure Kalou, Jon Dahl Tomasson en Jerzy Dudek. Het was onder trainer Bert van Marwijk. In de Kuip wonnen we met 3-1, echt heel mooi was dat. In de jeugd van Feyenoord had ik al vaak wedstrijd tegen Ajax gespeeld, maar in het eerst elftal nog nooit. Het is heel bijzondere wedstrijd, moeilijk om uit te leggen eigenlijk. Dat gevoel kan je alleen begrijpen als je die wedstrijd zelf eens hebt gespeeld", zegt hij tegenover ELF Voetbal.



“Ik speelde dat seizoen ook Europese wedstrijden met Feyenoord, dat is altijd leuk. Toch waren de wedstrijden tegen Ajax mooier. Het zijn de twee grootste clubs van Nederland en die rivaliteit is enorm”, zegt hij. “Het is als Flamengo en Fluminese in Brazilië. Het hele land weet dat die wedstrijd is en bijna iedere voetballiefhebber zit achter de televisie te kijken.”







Supporters

Nog altijd worden de wedstrijden tussen de twee aartsrivalen gespeeld met een leeg uitvak. Na verschillende rellen tussen supporters van beide clubs zijn de fans van de uitspelende ploeg sinds 2009 niet meer welkom. Leonardo kijkt geschrokken op: “Is dat echt zo? Dat wist ik helemaal niet”, zegt hij. “Dat slaat toch nergens op? Voetbal hoort gespeeld te worden met supporters, van allebei de clubs. Wat kinderachtig dat die supporters niet welkom zijn.”



“Het is hartstikke zonde voor die wedstrijd. Ook voor de feeling van de spelers. Als voetballer wil je jouw supporters horen en weten voor wie je speelt. Het is niet leuk als een wedstrijd speelt en alleen maar mensen hoort die tegen jou zijn. Dan sta je vaak ook al vanaf het begin al 1-0 achter. Dan is het lastig spelen, maar het belangrijkste ontbreekt: de sfeer.”



“De wedstrijden in de Eredivisie volg ik niet echt meer. Heel soms kijk ik wel eens, maar niet vaak. Ik speel nu bij FC Eindhoven en ben daardoor veel onderweg. Soms ben ik echt kapot als ik thuis ben. Ik besteed mijn tijd dan liever anders, veel met die kleine”, zegt hij terwijl hij naar zijn zoontje kijkt. “Zondagmiddag ben ik vrij dus ga ik sowieso kijken. Voor wie mijn zoontje dan juicht? Hij is fan van allebei de clubs, heel makkelijk is hij.”



Kampioenschap

Ondanks dat de aanvaller in de shirts van beide clubs zijn wedstrijd speelde, hoopt hij vurig op een overwinning voor Feyenoord. “Ik had het er laatst nog met een vriend over. Dit seizoen is dé kans voor Feyenoord om kampioen te worden. Als het dit jaar niet gebeurt, worden ze nooit meer kampioen. De afgelopen jaren waren Ajax en PSV altijd beter, nu niet.”



“Ik hoop echt dat Feyenoord komend weekend van Ajax wint en dat ze kampioen worden. Het is al zo lang geleden. Een hele generatie supporters heeft nooit een kampioenschap meegemaakt. Die mensen verdienen het ook om een feestje te vieren. Daarnaast is het ook leuk voor Nederland als Feyenoord weer eens kampioen wordt.”



So talent craque jog facil jeito mlk pouco q teve sorte jogar em 2 equipe grande na holanda Een bericht gedeeld door Leonardo Santiago (@leolilsant) op 1 Okt 2015 om 5:11 PDT