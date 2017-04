'FC Twente en AZ bekijken Duits talent'

Dominik Lanius kan komend seizoen zomaar eens in Nederland voetballen. De centrale verdediger, die afgelopen dinsdag zijn twintigste verjaardag vierde, staat in de belangstelling van AZ en FC Twente.

Op dit moment (zaterdagmiddag) wordt het Duitse talent bekeken door scouts van AZ en FC Twente tijdens het thuisduel van zijn club FC Viktoria Köln 1904 met Schalke 04 II in de Regionalliga West. Lanius kent een aflopend contract bij de roodhemden, waardoor hij een interessant doelwit is. Tegen Schalke 04 II speelt hij alweer zijn 24e competitieduel van het huidige seizoen. Daarin kwam hij twee keer tot scoren.



Lanius speelt sinds de zomer van 2012 voor Viktoria Köln. Met de club gaat hij fier aan de leiding in de Regionalliga West. De voorsprong op naaste achtervolger Borussia Dortmund II bedraagt zes punten. Naast AZ en FC Twente heeft ook Hamburger SV interesse in de speler. Ook zij zitten op de tribune voor het Duitse talent.